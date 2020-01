MIRJANA KRIZMANIĆ O MILANOVIĆU I KOLINDI: ‘On bar nije glup’

Autor: dnevno.hr

Poznata hrvatska znanstvenica, psihologinja Mirjana Krizmanić u razgovoru za Glas Istre progovorila je o brojnim zanimljivostima te među ostalim otkrila u kakvom danas ozračju u Hrvatskoj živimo.

“Oh, mislim da živimo, da tako kažem, u razbucanom miljeu. Živimo u društvu koje je oštećeno, s urušenim vrijednostima, s malim enklavama ljudi koji se međusobno druže jer imaju isti vrijednosni sustav. Ali sve skupa mi se čini da živimo u društvu koje je, eto, baš razbucano. Da danas imam djecu koju bi trebalo dovesti do odrasle dobi itekako bi mislila kako će to biti teško- kazala je dodajući da vidi i loše odluke, nikakav vrijednosni sustav, štoviše čini joj se da je više nametnut sustav kakvog nudi katolička vjera, nego sustav modernog društva. -“Ja imam strašno puno godina, neću reći da je to skoro sto, ali puno. Nagledala sam se i naslušala svega, a svaka sljedeća politička elita koja je dolazila bila je gora od prethodne. Manje odgojena, manje pristojna, manje je vodila uopće računa o drugim ljudima. Oni bi tu trebali biti radi ljudi, radi nas, radi društva i radi svoje zemlje, a nisu, komentirala je Krizmanić”, koja se osvrnula i na premijera Andreja Plenkovića”. “Pogledajte, Plenković je jedan. A oni oko njega su manje ili više katastrofa. Joj, kada ih vidite izbliza. Bila sam stjecajem okolnosti nekoliko puta u Saboru, kao psihologa su me zvali i kada sam sve to vidjela rekla sam: ako bi tu morala živjeti, radije bi se objesila. Ozbiljno, ne pretjerujem. A uvijek su me i na faksu, svih ovih četrdeset godina smatrali da sam divljakuša”.

Ne inzistiram na finesama, ali da se ljudi baš tako ponašaju kao neki političari, to je nivo užasa. Kao što se onda i neki ljudi na ulici tako ponašaju, guraju i sve to. Užas- istaknula je nadalje, a onda komentirala i sučeljavanja u predsjedničkoj kampanji koja je doživjela teško i bolno. ” Meni je bilo teško i vidjeti sve oko gospođe Kolinde, ne da je ogovaram jer je nažalost poznajem i u živo. Meni je strašno da predsjednik zemlje u kojoj živim, što se tiče inteligencije, a to spada u moju struku, ispod prosječan. To je pogibeljno. Ne mislim da se sve rješava pameću, ali ako je nema onda je još gore. A još ste pri tome bahat. To je još gora kombinacija. A takvi su naši političari mahom”, smatra Krizmanić koja je komentirala i Milanovića. “Reći ću vam ovako, on barem nije glup. Neću reći da koristi svoju pamet, da je koristi često i rado, ali je ima. A kada netko nema, što da mu zamjerim, kada je gore jedan grašak” navela je.