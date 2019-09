Mirela Holy: Pupovac usporedio Hrvatsku s NDH? Nisam to vidjela!

Mirela Holy, komunikacijska stručnjakinja i bivša SDP-ova ministrica, bila je gošća Novog dana. Komentirala je ponašanje predsjednice Grabar-Kitarović, predsjedničke kandidate te izjave čelnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Posebno se osvrnula na jučerašnji slučaj iz Rijeke. Imala je kratak komentar na talijansku provokaciju, donosno vješanje zastave Kraljevine Italije na stotu obljetnicu okupacije grada: “Rekla bih da je svijet poludio. Takve simpatije prema režimima zla stvarno su prestrašne. Ljudi ne moraju biti neki strastveni zaljubljenici u povijesnu literaturu, ali to su ipak stvari koje spadaju u opću kulturu”.

Kod nas su, na neki način, narodnooslobodilački spomenici neželjena baština…

“Ja bih rekla da dosta ljudi, koji se smatraju velikim Hrvatima, zaboravljaju kako u Ustavu stoji da je Hrvatska stvorena na temeljima antifašizma i partizanskom pokretu. Nevjerojatno mi je da ljudi i danas mogu imati simpatije prema takvim režimim, i to ne bih rekla samo mladi ljudi, nego i ljudi koji su svjedoci tog vremena”.

Policija je jučer brzo reagirala. Reakcije nisu uvijek brze ali, pod pristikom medija, možda ipak požure.





Nažalost, u Hrvatskoj još uvijek ne vrijede ista pravila za sve. Imamo primjere sudske prakse gdje se uzvikivanje ustaškog pozdrava nije sankcioniralo. Mislim da je to jako loša poruka i da moramo biti svjesni kakav je režim bio ustaški režim. S jedne strane krene se s toleriranjem ustaškog pozdrava, nakon toga je malteretiranje verbalno, a nakon toga se krene s fizičkim nasiljem. Htjela bih podsjetiti da je to odgovornost ne samo države, nego svih građana Republike Hrvatske, jer dosta se stvari događa kad ljudi šute.

Sporne su izjave Milorada Pupovca, oglasio se nakon dugog vremena šutnje. Imamo pobunu nekih koalicijskih partnera.

Mislim da će cijela ova situacija pokazati “tresla se brda, rodio se miš”. Ta Vlada će opstati i ne vjerujem da će se nešto posebno dogoditi. Nažalost, kao i stotinama puta do sada, reakcije javnosti su uvijek iste. Uvijek se ljudi hvataju za te teme. Mi već mjesec dana raspravljamo oko nečega što po meni nije za raspravu. Ono što je izjavio nije ništa drastično. Nisam vidjela u njegovoj izjavi da je Hrvatsku usporedio s NDH. On je samo upozorio da postoje određene pojave u Hrvatskoj koje simpatiziraju taj zločinački režim. Ne slažem se s njegovim tvrdnjama da je Hrvatska čimbenik nestabilnosti u regiji, ali mislim da takvo dramatiziranje njegove izjave nije društveno poželjno te da se koristi u predsjedničkoj kampanji.

Vrlo oštar istup predsjednice Grabar-Kitarović zgodna je tema za unutarstranačke sukobe…

Mislim da je to sve apsolutno apsurdno. Miro Kovač, kao jedan od ministara, io tako je imao koalicijskog partnera Milorada Pupovca, pa mu to tada nije smetalo. Mislim da i jedni i drugi imaju putra na glavi. Mislim da je Milorad Pupovac isto mogao izići iz Vlade kad su se događale neke druge stvari.

Je li premijer Plenković onaj koji smiruje tenzije?

Mislim da je Andrej Plenković osoba bez ideologije i da je on jedan vrlo pragmatični političar. HDZ je uvijek dobivao izbore kad su držali tu neku srednju crtu. HDZ, do sada u pravilu osvaja izbore više kad je u desnom centru, nego kad idu više desno.

Vrijedi li to i za predsjedničke izbore?

Da. Predsjednici se na desnom polu pojavio jaki izazivač i nju je uhvatila panika. Predsjednica se ponaša vrlo panično i nepromišljeno. Njena retorika potpuno je skliznula prema toj desnoj varijanti. Mislim da bi se trebala držati kursa desnog centra.

Bit će u kampanji udaraca iz pojasa, propitkivanja prošlosti… Ovaj tjedan je u fokusu tko je plaćao Zorana Milanovića i Miroslava Škoru.

Vjerujem da će kampanja biti prljava i da će se pokušavati plasirati različite teme. Vjerujem da će biti dosta podmetanja. Dosta je velika nervoza i vidimo da je desnica, koja je do sada imala jednoga jakog kandidata, sad u situaciji da ima dva jaka kandidata. Što Zoranu Milanoviću ide u prilog. Mislim da će u drugi krug ići Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da ne bi bilo dobro ni za jednoga ni za drugog da Miroslav Škoro ide u drugi krug, jer bi on onda vjerojatno pobijedio.

HDZ se sukobio s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa oko putnih naloga za put u Helsinki.

Kad govorim o kriznoj komunikaciji, postoje neke strategije kako se ponašati. Najčešće se koristi ova taktika pravljenja mrtvim. U nekim situacijama je to korisno, a u nekima nije. Bila bi daleko manja šteta da su objavili podatke i da se to stavilo ad acta. To bi se nakon nekog vremena zaboravilo, došle bi neke druge teme. Mislim da to Vladi u ovom trenutku doista nije potrebno. Vidimo da je relativno nedavno premijer pokazao dosta veliku nervozu, što jedan europski predsjednik vlade ne bi trebao pokazivati prema takvom jednom tijelu.

Očekujete li da će pitanje ekologije biti barem donekle u fokusu?

Mislim da ne. Vidjeli smo to i na zadnjim europskim izborima, u fokusu su bile klimatske promjene i migracije. Kod nas se o tome ne priča, a migracije izazivaju ideološke podjele u Hrvatskoj.

Da Vi savjetujete predsjedničkog kandidata Milanovića, na što biste ga uputili?

Mislim da bi Zoranu bilo jako mudro da ne pokušava sa svojom retorikom pridobivati dio biračkog tijela koji neće pridobiti. Trebao bi pokušati motivirati što veći dio lijevoga biračkog tijela da iziđe na izbore. Savjetovala bih mu da se pokaže kao kandidat progresivna lijevog spektra. Trebamo se baviti s globalnim problemima koji se reflektiraju na Hrvatsku, a to su pitanja klimatskih promjena i zaštite okoliše.

Formiran je Savjet za zeleni razvoja SDP-a.

Da. Formiran je s intencijom da SDP postane crveno-zelena stranka. Današnji problemi su takvi da će se sve političke opcije morati baviti klimatskim promjenama. Zbog toga što želimo živjeti današnjim, potrošačkim načinom života, koji se reflektira na klimatske promjene. Savjet za zeleni razvoj bavit će se konkretnim prijedlozima kako napraviti balans između klimatskih promjena i gospodarskog razvoja. Mi smo snažno fokusirani na cirkularnu ekonomiju. Ta implementacija ideje održivog razvoja u sferi gospodarstva ima nekoliko slojeva. Jedan od glavnih slojeva je bolje upravljanje sekundarnim sirovinama. Drugi vrlo važan sloj je takozvana bioekonomija, gdje se dosadašnje negativne prakse za okoliš, kao što je eksploatacija fosilnih goriva, nastoji nadomjestiti metodama koje su prijateljski nastrojene prema okolišu. Kao jedan od boljih primjera je zamjena jednokratne plastike s kompozitima od konoplje. Treći sloj je kreativna ekonomija. Moramo biti svjesni činjenice da kontinuirana nova proizvodnja osiromašuje resurse. BDP može rasti samo na povećanju proizvodnje i potrošnje.