MIRANDO MRSIĆ ‘NARIBAO’ ŠKORU: On je projekt Milijana Brkića

Autor: dnevno.hr

Bivši ministar rada i predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić tijekom gostovanja na N1 televiziji komentirao je unutarstranačke izbore u HDZ-u, migrantsku krizu, ali i skorašnje parlamentarne izbore. mrsić drži da bi HDZ mogao skupiti političke poene,

“HDZ-u ne ide dobro jer su unutarstranački izbori. Nakon izbora će se stvari u HDZ-u smiriti i onda će probati podići rejting stranke, a jedna od ključnih stvari je ova epidemija i migrantska kriza”, rekao je dodajući da sučeljavanje kandidata vjerojatno više odgovara Andreju Plenkoviću koji je elokventniji. Misli da bi parlamentarni izbori trebali biti raspisani krajem 10. i početkom 11. mjeseca. Mrsić se referirao i na izjavu šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka koji je najavio da će njegova stranka napustiti Vladu, ako na izborima u HDZ-u pobjedi Miro Kovač.

“To je Vrdoljakova želja da pokaže da je HNS važan u toj koaliciji. Te veze političke su jake i ne mislim da će ta veza puknuti ako se promijeni predsjednik na čelu HDZ-a, što isto ne vjerujem da će se dogoditi”, smatra Mrsić koji se dotakao Milana Bandića i Miroslava Škore čije je rejtinge komentirao. Po njemu, Bandićeva politička karijera je na zalasku, a oporba se ptreba ujediniti i to iskoristiti. Za Škoru pak tvrdi kako se radi o projektuz Milijana Brkića. a drži i da udruženi sa suverenistima ne mogu napraviti puno.

“Bandić je na zalasku političke karijere. Potezi u posljednje vrijeme ne pokazuju da želi neke stvari promijeniti, ovo je preživljavanje do sljedeće godine i lokalnih izbora. Oporba u zagrebu se mora dogovoriti za zajednički nastup. Gradonačelnik će biti onaj tko uvjeri građane da može promijeniti stvari, a tko će to biti vidjet ćemo. Ja predlažem da sad svi sjednu za stol i udruže oko jednog kandidata.

Što se tiče Škore, to je projekt koji je pokrenuo Milijan Brkić s ciljem da detronizira Plenkovića, ali je to otišlo u drugom pravcu. Vidi se da je pokret Miroslava Škore kombinacija poduzetničkog klijentelizma i patetičnog domoljublja, novi Kerum na političkoj pozornici. To je jasno iz svih njegovih nastupa. Kad se konsolidira HDZ, vidjet ćemo što će biti, ali mislim da će od glasača koji sad podržavaju Škoru, dio glasati ipak za HDZ. Ne treba slijepo vjerovati trendovima”, komentirao je Mirando Mrsić.