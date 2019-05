MINISTRICA ŠOKIRANA USTAŠKIM POVICIMA NA NORIJADI! Evo kako je komentirala skandiranje ‘Za dom spremni’

Autor: Dnevno / I.Br.

Nakon što su se jučer na norijadi u Rijeci čuli povici “Za dom spremni” i “Ajmo, ustaše”, slučaj je danas komentirala ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, prenosi N1.

“To je potpuno neprimjereno. Bez obzira o kakvom se događaju radi, pa i norijadi, treba jasno reći da je to neprihvatljivo. To treba osuditi bez obzira na dob tih ljudi. Treba raditi na tome i u obiteljskom okruženju, da se takve stvari ne događaju”, izjavila je ministrica.

Na pitanje o kurikulumu povijesti koji bi i sam mogao biti jedan od problema s kojima se susreće hrvatsko društvo, ministrica je rekla kako treba gledati unaprijed.

“Ovaj kurikul koji je sada prihvaćen i koji ide od jeseni je takav da stvarno osuđuje ustaški režim, ali i sve druge totalitarne režime. To je jasno napisano i raspisano. Sigurna sam da ćemo kroz ove edukacije staviti naglasak na to da se učenike upućuje u povijesnu istinu. Nakon toga je na roditeljima da prepoznaju da se ne može biti građaninom Hrvatske i Europljaninom, a da se to ne uzme u obzir”.

“To piše u hrvatskom Ustavu, nije nam trebala EU da to zapišemo. Samo se treba držati toga da se gradi ta svijesti”, kaže Divjak.

Na pitanje što će biti s učenicima, Divjak je rekla: “To je pitanje gdje se to dogodilo, jesu li punoljetni, tko je to registrirao, je li zaprimljena prijava… O konkretnim slučajevima ne znam ništa, ali naravno da uvijek tražimo informacije iz škole ukoliko je škola ta koja je nadležna za postupanje”.