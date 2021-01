MINISTRI KOMENTIRALI SLUČAJ KOLEGE ŽINIĆA: ‘Ukoliko je sporno, situaciju treba propitati’

Predsjednik saborskog kluba HDZ-a Branko Bačić komentirao je slučaj župana Ive Žinića kojeg mediji prozivaju da živi u državnoj nekretnini, a posjeduje četiri vlastite.

Bačić tvrdi da će moći donijeti konačnu ocjenu tek kad bude raspolagao svim elementima. Zanima ga, kaže, pravna problematika tog slučaja, želi znati ima li sisačko-moslavački župan pravnu mogućnost otkupa te (državne) kuće. Ako nema, kaže, onda bi vrlo brzo morao donijeti odluku i vratiti tu kuću državi, a on se vratiti u svoju kuću, dio nasljedstva koji, kako je sam rekao, ima na području Gline, odnosno Marinbroda.

Bačić se suglasio kako je Žinić, ako je već četiri godine imao mogućnost useliti u kuću koju je dobio nasljedstvom, to trebao i napraviti, no naglasio je da trenutno ne zna sve “do kraja” da bi mogao dati konačnu ocjenu.

“Ali rekao sam – ako nema mogućnosti da tu zgradu otkupi zato što u ovom trenutku ima useljivu zgradu u svom vlasništvu, onda bi bilo korektno i zakonito da tu svoju zgradu koju mu je pripala u nasljedstvo koristi”, izjavio je.

“Onoga trenutka kada su se, ako su se stekli uvjeti da ima na raspolaganju useljivu kuću, tog trenutka – on kao dužnosnik, ali i svaki drugi građanin, ne bi trebao biti u takvom objektu”, rekao je Bačić, suglasivši se da su za dužnosnike, državne i lokalne, kriteriji još oštriji i da moraju biti još pažljiviji.

“Ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja”, uzvratio je novinarima na upit hoće li Žinić biti politički kažnjen ako se dokaže da nije ispravno postupio.

I ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić nije želio komentirati slučaj Ive Žinića, poručivši da on to sam treba do kraja pojasniti.

Ćorić je nakon sjednice Vlade novinarima rekao da nije obraćao punu pozornost na Žinićeva pojašnjenja, odnosno na cijeli slučaj jer se jutros bavio situacijom oko priključaka, odnosno cijenama struje i plina te covid-19 kreditima.

“Žinić je to pojašnjavao i to treba pojasniti do kraja. Što se tiče političkih odluka, Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a počinju u 17 sati i na njima je da o tome promišljaju”, rekao je Ćorić.

“Ne znam da li će se to dogoditi, nisam vidio dnevni red”, rekao je, dodavši međutim kako vjeruje, s obzirom da je riječ o dnevnopolitičkoj temi, da će se ipak osvrnuti na nju.

Ukoliko u Žinićevoj imovinskoj kartici, odnosno u njegovom postupanju nije ništa sporno, Ćorić ne vidi razlog da se Žinić ne kandidara ponovno za župana na nadolazećim lokalnim izborima.

“Ukoliko je sporno, situaciju treba propitati”, dodao je.

I dok su ministri blagi prema svom kolegi sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ocijenila je kako je duboko nemoralno i pogrešno zadržati kuću koju vam je država dodijelila i za koju ne plaćate ništa dok istodobno imate četiri nekretnine.

Sisačka gradonačelnica govorila je u prvome sisačkom kontejnerskom naselju o pomoći stradalima i obnovi.

“Danas sam vidjela od ministrice regionalnog razvoja Tramišak vrlo razumnu i prihvatljivu izjavu da se može naći način da se i Sisak sa 100 posto uvrsti u obnovu. Tu odluku podržavam i drago mi je da u hrvatskoj Vladi sjede i razumni ljudi”, rekla je Ikić Baniček.