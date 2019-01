Ministar uprave poručio da se o ljudskim pravima ne može razgovarati na referendumima

Autor: dnevno.hr

Ministar uprave Lovro Kuščević najavio je prvu sjednica radne skupine za izmjene Zakona o referendumu. S reporterom N1 razgovarao i o pitanima za koja smatra da bi trebala biti izuzeta od odlučivanja na referendumu.

“Mislimo da zaista postoji potreba da se određena pitanja izuzmu od referendumskog odlučivanja. Na kraju, imamo takve prakse u zemlajma u okruženju – primjerice Italija, Danska ne dozvoljavaju da se na referendumima odlučuje o pravima nacionalnih manjina, o ljudskim pravima, o poreznom sustavu, o proračunu. S druge strane, postoji opasnost da time zadiremo u nekakva temeljna ustavna, ljudska prava. Stavit ćemo to na radni stol, ispred radne skupine i vidjet ćemo kakav ćemo konsenzus dobiti”, kaže ministar uprave Lovro Kuščević.

Na pitanje što misli koja bi pitanja trebala biti na referendumu rekao je: “Pa sasvim sigurno ljudska prava, o ljudskim pravima se ne može razgovarati na referendumima. Mislim da i određena fiskalna politika, proračun i tako dalje.”

Dok je na pitanje o provjeri referendumskih pitanja i o tome hoće li se prvo provjeravati pitanja pa potpisi izjavio da postoje razna razmišljanja na tu temu. “To ćemo staviti kao temu na radnu skupinu, čut ćemo što kažu ustavni stručnjaci. Na kraju krajeva, bit će i javna rasprava, 30 dana, i tada ćemo donijeti zaključak.

Ministar je odgovorio i je li realno da taj zakon bude izglasan do travnja, svibnja, te što će se dogoditi dože li do prijevremenih izbora: “Vlada je usvojila plan normativnih aktivnosti. Do kraja ožujka bi taj zakon trebao biti usvojen u Vladi i upućen u Hrvatski sabor. Što se tiče prijevremenih izbora, nema nikakavih prijevremenih izbora, koalicija funkcionira izvrsno i mislim da ćemo do kraja odraditi ovaj mandat”, zaključio je Kuščević u razgovoru s reporterom N1.