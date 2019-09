Ministar posjetio Varaždinsku županiju, Stričak zadovoljan: ‘Sve su ove investicije zbog naših budućih generacija’

Autor: Dnevno

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković, saborski zastupnici Josip Križanić i Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Alan Runac, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić, direktor HEP ODS Elektre Varaždin Zdenko Đula i direktor Varkoma d.d. Varaždin Željko Bunić, u ponedjeljak su obišli gradilišta na području Varaždinske županije, u općinama Cestica, Beretinec i Sveti Ilija te u gradu Varaždinu. Obilazak su počeli u općini Cestica, u Virje Otoku – Brezje, gdje se rekonstruira nasip na rijeci Dravi izgrađen 1968. godine, dužine 3.711 metara.

Nasip je interventno saniran nakon poplave u studenom 2012. godine kada su zahvaćena tri okolna naselja. Zbog geografskog položaja te objekata HE Varaždin, ovaj nasip štiti veliko područje površine 1.250 ha, sva naselja od Virje Otoka do Varaždina, 815 kućanstva u kojima živi 3.090 stanovnika, proizvodne pogone, farme i prometnice. Što će to značiti za mještane Virje Otoka i općine Cestica pojasnio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. “Rekonstrukcija nasipa pružit će sigurnost da se više ne dogodi 2012. godina, kada je 650 hektara zemljišta bilo pod vodom. Zaštitit ćemo više od tri tisuće stanovnika i omogućiti više od tisuću hektara novozaštićenog područja, tako da će ljudi moći mirno raditi i razvijati gospodarstvo na tome području” izjavio je Đuroković. Projekt se sufinancira u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., s 8,7 milijuna kuna ili 35 %, te s mogućnošću dodatnih 2 milijuna kuna. Ostatak sredstava u iznosu od 16 milijuna kuna osigurat će Hrvatske vode. Završetak projekta je 30. rujna 2021.

” Treba reći da je na području općine Cestica riječ i o doprinosu europskog novca iz tzv. FRISCO-a, gotovo 40 posto novca bit će iz EU ” zaključio je Đuroković.

Nakon Cestice u općini Bertinec posjetili su radove gdje se proširuje vodoopskrbna mreža, ukupne dužine 1.082 metra. Investitor je Varkom, a vrijednost investicije je 960.000 kuna, od čega Hrvatske vode sufinanciraju 80 % ili 765.000 kuna. Radovi su započeli u drugoj polovini lipnja i završavaju u rujnu. Izgradnja ovog vodoopskrbnog cjevovoda omogućuje razvoj gospodarske zone u Beretincu. U Svetom Iliji i općini Gornji Kneginec posjetili su Aglomeraciji Varaždin. Riječ je o jednom od najvećih projekata na području Županije vrijednom 855 milijuna kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva s europske razine iznose 488.713.277 kuna ili 71,38 %

procijenjenih prihvatljivih troškova. Nacionalno sufinanciranje iznosi 28,62 %, odnosno 195.950.883 kuna, od čega Ministarstvo zaštite okoliša i energetike daje 40 % ili 78.380.353 kuna, Hrvatske vode 40 % ili 78.380.353 kuna te JLS-i 20 % ili 39.190.177 kuna. Načelnik općine Sveti Ilija, Marin Bosilj, potvrdio je da se radi o najvećem projektu u povijesti.

“Projekt Agloemracije Varaždin financijski je najveći otkad postojimo kao općina i njime je obuhvaćena trećina općine. Ovdje svakako moramo naglasiti da uskoro slijedi još jedan

veliki projekt, izuzetno važan za našu općinu, a to je dogradnja škole za što je nedavno raspisan natječaj. Kada uzmemo u obzir ove dvije investicije sa sigurnošću možemo reći da nikada ranije nismo imali ovakva ulaganja u općini Sveti Ilija”, kazao je načelnik Bosilj.

Zadovoljan investicijama na području Varaždina je i ministar Čorić: “Na području cijele Varaždinske županije svjedočimo velikim radovima. Od strane Hrvatskih voda pristupilo se različitim smjerovima i namjenama radova od aglomeracije, rješavanja komunalno-vodovodne infrastrukture do obrane od poplava itd. Imali smo priliku

vidjeti i priključenje poslovne zone na vodoopskrbnu mrežu. Veseli dinamika obavljanja radova u gradovima i općinama diljem Varaždinske županije i činjenica da oni svi idu svojim tijekom bez značajnijih kašnjenja “, zaključio je Čorić.

Dodajmo i da je na varaždinskom Aquacityju potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije uređenja korita i obale Plitvice te biciklističke staze, dužine 5,5 km, od

Nedeljanca do Zagrebačke ulice u Varaždinu. Ukupna vrijednost projektiranja iznosi 450 tisuća kuna, a Hrvatske vode financiraju 90 posto troškova. Usto je održana i konferencija na kojoj je bilo riječi o dogradnji i rekonstrukciji postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Varaždinu, vrijednosti 203 milijuna kuna. Saborski zastupnik ponovio je da se iz dana u dan potvrđuje teza kako je Varaždinska županija jedno veliko gradilište, možda i jedno od najvećih u Hrvatskoj

” Danas je prvi dan nove školske godine, pa svim učenicima, učiteljima i profesorima želim uspješnu i sretnu školsku godinu. Ova gradilišta tj. investicije koje smo danas obišli gradimo upravo zbog njih, budućih generacija. Voda je zasigurno najvažniji i najranjiviji resurs i potrebno je poduzeti sve da ju zaštitimo. Da smo u tome na dobrom putu govore nam ove investicije čija vrijednost iznosi preko milijardu kuna. Također, zanimljivo je da se prije u mandatu SDP-ove vlade premijera Milanovića nije mogao počistiti ni jedan potok, a sada u mandatu aktualne vlade premijera Plenkovića, HDZ-a i koalicijskih partnera, na području Varaždinske županije provode se investicije preko milijardu kuna”, završio je Stričak.