MINISTAR MARIĆ O LJETOVANJU NA JAHTI: ‘Neću otkriti ime. Nisam se odricao prijatelja pa neću ni ovaj put!’

Autor: D.D.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ovog će tjedna odlučiti hoće li otvoriti predmet o slučaju ljetovanja ministra financija Zdravka Marića koji je dio odmota proveo na jahti, no nije želio otkriti ime vlasnika luksuzne jahte.

Ministar Zdravko Marić odgovorio je na pitanja novinara o ljetovanju na jahti.

“Nisam se odricao prijatelja pa neću ni ovaj put. Ako bude potreba, Povjerenstvu ću dostaviti ime prijatelja. Želim sačuvati privatnost ljudi oko sebe. Znam da vas zanima tko je, ali nema nekih misterija. Ja ću se držati ljudskih principa i unatoč tome što mi je prijatelj rekao da kažem njegovo ime, ja to neću učiniti. Svjestan sam svih kritika koje će ići na moj račun i molim da sve ide na moj račun, da se ljudi oko mene sačuvaju. ti ljudi, što se tiče mog mandata, nisu dobili niti imaju ikakav porezni dug”, rekao je Marić i dodao da razumije zašto je tema tu, no i da će je ostaviti da novinari imaju što činiti dok traje ova sezona kiselih krastavaca.

Tvrdi, prijatelj na čijoj je jahti bio nema kredit HBOR-a, ni porezni dug.

“Maloprije sam pročitao da sam ruski špijun, o čemu mi pričamo”, kaže ministar na konferenciji za novinare dodajući da se dobro odmorio i da je spreman na sve izazove.

Marić kaže kako je u programu Vlade najavljeno snižavanje PDV-a na hranu kad se za to steknu uvjeti.

“Bila je intencija, naša zadnja intervencija je bila snižavanje stope PDV-a na neku hranu, najavili smo u programu Vlade kada se steknu uvjeti da ćemo ići u kompletno snižavanje PDV-a na hranu, no nisu se stekli ti uvjeti s obzirom na pandemiju. Ne znači da snižavanjem stope PDV-a dolazi do snižavanja cijena, tržište diktira, odnosno ponuda i potražanja. Trebamo se svi skupa ponašati odgovorno, tema nije zanemariva, inflacija je zvijer koja spava, a uvijek se može probuditi. Nismo imali značajnijih porasta inflacije. No, sada su porasle cijene i hrane i građevinskog materijala”, rekao je ministar.

Na pitanje o smanjenju trošarina na gorivo, Marić kaže kako je tema uvijek aktualna.









“Ponovio bih da trošarinski sustav je tu da da svoj doprinos, ali uzevši u obzir sve izazove koje imamo, u ovom trenutku nema nekog velikog prostora za to”, kaže.

Na kraju dodaje, na godišnjem se svako jutro budio s izvješćem o potrošnji.

“S krajem jučerašnjeg dana, od 1.1., ako uspoređujemo s istim razdobljem 2019. godine, vrijednost fiskaliziranih računa je 1,5 % viša.