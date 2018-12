Ministar Kujundžić otkrio pod kojim će uvjetima djeca na respiratoru dobiju Spinrazu

Autor: Dnevno

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u razgovoru za RTL objasnio je kada će lijek Spinrazu moći koristiti i oboljeli od spinalne mišićne atrofije koji su stariji od 18 godina ili su na respiratoru.

“Kao liječnik i čovjek uvijek se radujem dokazanoj pojavi novog lijeka ili nove metode liječenja. Ovdje treba reći da Povjerenstvo za lijekove HZZO-a stavlja sve lijekove na listu, pa tako i Spinrazu. Osnovni kriterij su indikacije koje prijavljuje nositelj odobrenja odnosno firma koja proizvodi lijek. Čim se u tom smislu nositelj odobrenja prijavi da je to i za pacijente koji su na respiratoru i ako postoje za to dokazi da je korisna metoda, onda će Povjerenstvo uvrstiti i Spinrazu za pacijente na respiratoru”, rekao je Kujundžić.

Koliko je učinak Spinraze pozitivan na pacijente na respiratoru, ministar to ne može reći. To će procjenjivati stručno društvo za lijekove. Spinrazu će pacijenti stariji od 18 godina i oni koji su na respiratoru dobiti onda kad se dokaže da je to učinkovito.

“Ako se nositelj odobrenja u tom smislu očituje i dostavi dokaze, i Povjerenstvo kad napravi zbroj ukaže da je to potrebito, sigurno će onda i u Hrvatskoj staviti Spinrazu za pacijente na respiratoru”, rekao je ministar.