Ministar Kujundžić najoštrije osudio slučaj primanja mita splitskog kardiokirurga

Autor: Hina

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u petak je najoštrije osudio slučaj splitskog kardiokirurga koji je primio mito i poručio da u ponedjeljak u KBC Split šalje inspekciju Ministarstva zdravstva koja će istražiti je li bilo i stručnih propusta u najnovijem slučaju korupcije u zdravstvu o kojem su ovih dana izvijestili mediji.

Riječ je o slučaju objavljenom u emisiji “Provjereno” Nove TV u kojoj je Ljubica Adžaip ispričala da je splitskom kardiokirurgu u ured donijela 3000 eura kako bi spasila život supruga, koji je unatoč tome umro.

“Upoznat sam s tim slučajem i najstrože ga osuđujem, te sam u tom smislu kontaktirao upravu bolnice u Splitu”, rekao je ministar u izjavi novinarima ispred Banskih dvora.

Dodao je da se s tim u vezi danas sastaje stručno povjerenstvo u splitskoj bolnici, te da i DORH vjerojatno radi na tome slučaju.

“Ja u Split u ponedjeljak šaljem inspekciju Ministarstva, ojačanu neutralnim kardiokirurzima i kardiolozima, kako bi se vidjelo je li bilo i stručnoga propusta. Ako je bilo propusta, za najstrožu je osudu”, rekao je ministar.

No, odbio je prejudicirati čeka li splitskog kardiokirurga otkaz i reakcija DORH-a, rekavši samo da se sve mora istražiti i ako postoje osnove – najstrože osuditi.

Upitan za poskupljenje cigareta od ponedjeljka, pojasnio je da to “nije ono poskupljenje koje je on tražio”. Riječ je o poskupljenju od dvije kune po kutiji cigareta radi usklađivanja s EU direktivom i ta sredstva neće ići u zdravstveni proračun.

“To poskupljenje nema nikakve veze s onim za što se ja zalažem – veću cijenu s aspekta borbe za zdravlje i život, jer je poskupljenje dokazano učinkovito kao oblik djelovanja protiv bolesti”, pojasnio je Kujundžić.

Na pitanje hoće li cigarete, radi zdravstvenog proračuna i prevencije bolesti, dodatno poskupjeti i za Novu godinu, ministar nije odgovorio rekavši samo da će se za poskupljenje cigareta zalagati dok je živ.

“Ja sam tražio to poskupljenje i tražit ću još puno više jer su to dokazano učinkovite metode. Svježi primjer je Finska gdje je povećanje cijene cigareta dovelo do toga da 60 posto djece manje puši. U Saudijskoj Arabiji, gdje je cijena kutije cigareta povećana s tri na deset dolara, djeca manje puše za 50 do 60 posto”, ističe ministar.

Novinare je zanimalo i kako Vlada misli riješiti najave novih tužbi liječnika zbog neadekvatnog plaćanja prekovremenog rada, čija se vrijednost procjenjuje na čak dvije milijarde kuna.

“Tu postoji formalni i financijski prijepor. Liječnici su oštećeni jer su do 16 sati plaćeni po jednoj, a nakon 16 sati po drugoj tarifi, iako cijelo vrijeme rade isti posao. To će završiti na sudu, a kako će biti, vidjet ćemo”, kaže Kujundžić.

Ponovio je i kako povećanje zdravstvenog doprinosa ne znači da će zdravstveni sustav u Hrvatskoj iduće godine imati dovoljno novca jer još uvijek jako zaostajemo za razvijenim zemljama koje svake godine u državnom proračunu povećavaju iznos za zdravstvo za 5 do 10 posto.

“Ni sada s ovim naš iznos za zdravstvo neće biti povećan za očekivanih 5 do 10 posto. Bit će to stabilno stanje u kojem će biti teško boriti se s onim što imamo”, poručio je Kujundzić u izjavi uoči prve sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj.