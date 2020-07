MINISTAR KOJEG ČEKA PAKAO! Kataklizma kreće za manje od deset dana

Iako mnogi iz njegove nove vlade odlaze, premijer Andrej Plenković na poziciji ministra financija trebao bi zadržati iskusnog Zdravka Marića, pred kojim je ujedno jedan od najtežih zadataka.

”Njegova pozicija biti će najteža, na njegova će leđa pasti najviše kritika, pred njim su najveći izazovi. Korona kriza će ostaviti dubok trag na Hrvatsku, a Marića zato čeka pakao. Mislim da će se planirani godišnji deficit od 25 milijardi kuna probiti već sredinom srpnja nakon što se isplate plaće i mirovine, zato Plenković niti nema previše vremena za sastavljanje Vlade, ne ginu nam zaduživanja na međunarodnom tržištu, moguća su nova dodatna zaduženja do oko 600 milijuna eura, ako to ne realiziraju pitanje je što će biti s plaćama i mirovinama”, kaže naš sugovornik blizak Mariću te napominje da se kao jedna od spasonosnih opcija spominje nacionalizacija drugog stupnja.

”Mi nećemo moći funkcionirati bez zaduženja novca, zapravo ima još za srpanj, pred nama je mukotrpan period i razdoblje ozbiljne borbe s krizom, rebalansom iz svibnja nije smanjena potrošnja, a u svibnju je plan zaduživanja za ovu godinu porastao sa 30.5 milijardi na 63,4 milijarde kuna, no pitanje je hoće li i to biti dovoljno, a na tome neće stati. Vjerojatno će se razmišljati i prodaja državne imovine, biti će teško, a Mariću će svakako biti najteže”, komentira naš sugovornik pa napominje da će pomoć trebati dati i nekim državnim tvrtkma kako bi opstale.

”Pitanje je što će biti s pomoći iz Europske unije, to tek treba izboriti, dobro je da Marić ostaje na poziciji, on zna što mu je činiti, iskusan je, ima ugled u Europi, ali i u samoj Hrvatskoj, on je sposoban brzo reagirati, a mi za eksperimente na ovoj funkciji nemamo niti vremena, niti mogućnosti. Moramo biti realni i primiti se posla, jesen će za mnoge biti hladno otriježnjenje, Plenković je toga svjestan, zato se i oslonio na provjerenog ministra Marića”, zaključuje naš sugovornik.