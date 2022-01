Ministar Fuchs vrlo jasno objasnio zašto škole trebaju ostati otvorene

U ponedjeljak počinje drugo školsko polugodište i nastava će se održavati uživo. Nijedna županija nije za sada najavila prelazak na model C. Prema najnovijim podacima, malo je manje od 800 novozaraženih učenika. O sim detaljina u Dnevniku HTV-a govorio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

“Nijedna županija nije tražila da se pređe na C model.I one gdje imamo izrazito veliki broj pozitivnih nisu se odlučile na zatvaranje škola. Situacija se komplicira pojavom s omikrona i većeg broja zaraza, ali mislimo da je to još uvijek dovoljno opravdanje što se tiče škola da se ne prelazi s nekakvim centralnim zatvaranjima. U ukupnom broju potvrđenih zaraza, učenici čine 8,7 posto. To nam dodatno daje argumentaciju da ostavimo škole otvorenima jer znate da svi negativni efekti su kasnije teško ispravljivi, neke možete što se tiče gradiva, ali utjecaj na psihu je jako težak, rekao je ministar.

Od jeseni počinje veliki reformski projekt cjelodnevne škole, a u pilot projekt bit će uključeno 50 škola.

Cjelodnevna škola

“O projektu cjelodnevne škole se pričalo dugo jer broj sati naše djece proveden u školi je daleko ispod prosjeka EU što se sigurno odražava i na neke rezultate u međunarodnim testovima provjere znanja. Upravo zbog toga se krenulo u projekt, jer je trebalo proširiti i omogućiti prenošenje znanja na jedan lakši način. Cijelo vrijeme netko želi uvesti nove predmete, a u satnici za to nema mjesta. Na ovaj način će se to napraviti na puno lakši i bolji način”, pojasnio je Fuchs, dodavši da se sada mogu javiti sve škole koje već sada rade u jednoj smjeni i imaju osigurane infrastrukturne kapacitete da bi se takva nastava mogla odvijati. Moraju imati kuhinju.

“Što se tiče onih učenika koji nastavu moraju pohađati u zamjenskim kapacitetima, u gradu Zagrebu je gradonačelnik rekao da će škole biti obnovljene do početka sljedeće akademske godine. Taj dio obnove je prenesen u ingerenciju grada Zagreba”, rekao je Fuchs dodajući da bi sljedeću školsku godinu učenici mogli početi u svojim starim-novim odnosno potpuno novim prostorima.

A novoizgrađene bi trebale biti recimo Ekonomska škola u Sisku, Srednja strukovna škola u Petrinji, Osnovna škola u Petrinji.