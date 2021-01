MINISTAR FUCHS ODGOVORIO KADA BI SE SVI UČENICI TREBALI VRATITI U ŠKOLE: ‘U tim područjima postoji i psihološki moment’

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je na RTL Direktu gdje je komentirao što početak drugog polugodišta znači za školarce koji sutra ponovo sjedaju u klupe.

Najveći su problem škole koje su stradale u potresu u Sisačkoj-moslavačkoj županiji, ali i neke u Zagrebu. Postavlja se pitanje o sigurnosti za učenike.

“Ovisi o epidemiološkoj situaciju kada će se svi učenici vratiti u klupe. Ukoliko situacija bude kao sada svi bi se uskoro trebali vratiti u škole”, objasnio je Fuchs.

Tvrdi kako za Sisačko-moslavačku županiju postoji plan kako će se djeca vraćati u škole.

“Tamo je situaciju komplicirana, ne samo zbog oštećenja i koronavirusa nego i s psihološkim momentima. Ne samo kod učenika nego i kod nastavnika koji su pretrpjeli ozbiljne štete na svojim domovima”, rekao je ministar.









Dodao je kako je opcija i da škole dijele zgrade kako je to bilo i nakon potresa u Zagrebu, u dvije smjene, a ako treba i na druge načine.

“Epidemiološka situacija je bila lošija prije kraja prvog polugodišta. Škole su zadnje koje se zatvaraju, ali morali smo uvažiti da se smanji opterećenje u transportu. Situacija se poboljšala, očito smo odgovorniji, a i mjere daju rezultate. Stoga smo odlučili da kada bude stabilni trend s epidemiološkom slikom ćemo donositi nove odluke”, objasnio je ministar situaciju sa zatvaranjem škola.

Što se tiče ispita u školama smatra kako je to opcija te pohvaljuje ravnatelje zbog suradnje.









“Mislim da je to moguće. Ravnatelji su pokazali vrhunsku kooperativnost. To je priznao i premijer koji im se obratio i zahvalio na svemu što čine. Uvjeren sam da će oni znati kako to organizirati i siguran sam da je bolje ocjenjivati na fizičkoj vezi nego online”, rekao je Fuchs.

Za maturu kaže da zasad nema promjena, no spremni su reagirati.

“Imamo različite varijante, lošu, izrazito lošu i dobru. U ovom trenutku sve ide prema planu i nema potrebe da pomičemo rokove”, tvrdi.

Na pitanje o mogućim protupotresnim vježbama u školama odgovara kako o protokolima ne odlučuje ministarstvo nego Stožer civilne zaštite te da je siguran kako će donijeti najbolju odluku za učenike.