Ministar Ćorić pozvao oporbu na suradnju, a na pitanje o Milanoviću odgovara: ‘Zašto ne?’

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić u utorak je pozvao oporbu da bude savjesna i podrži mjere koje omogućavaju poduzetnicima, uglavnom ugostiteljima, da u narednom razdoblju prežive zatvaranje njihovih objekata, a drži i kako mjere nisu zakašnjele već dolaze “pravodobno”.

“Uvažavajući činjenicu da smo pri tome omogućili da njihovim zaposlenicima budu isplaćene plaće, da im budu namireni fiksni troškovi ovisno o padu prometa i da im budu omogućeni krediti za daljnje funkcioniranje,” rekao je Ćorić u Omišlju dodavši da “ne vidi četvrti segment koji je trebao biti ovakvim mjerama pokriven”.

Na pitanje jesu li mjere zakašnjele odgovorio je da nisu. “Držimo da su pravodobne kao što su bile i na proljeće” rekao je i naveo da Hrvatska sada ima oko 156 tisuća nezaposlenih te da je to pet tisuća više osiguranika više nego u ožujku.

“Neke druge zemlje, diljem Europe, unatoč tome što su njihovi BDP-i pali više ili manje od hrvatskog BDP-a u proteklih devet mjeseci, bilježe znatno veće povećanje nezaposlenih. Naš primarni cilj, pored najvažnijeg, a to je zaštita života i zdravlja građana, je ostao očuvanje radnih mjesta,” kazao je ministar Ćorić.

Na pitanje je li na sastanku s ugostiteljima reagirao i “srezao” pitanje u vezi s PDV-om, Ćorić je rekao da je na tom sastanku iznio svoje stajalište. “Porez na dodanu vrijednost bio je jedna od tema sastanka udruga poduzetnika i predstavnike Vlade i pojedini sudionici sastanka su izrazili svoja stajališta po pitanju promjene, odnosno smanjenja PDV-a u vrlo kratkom vremenskom roku. Poznat sam kao osoba koja vrlo često izrazi svoj stav, pa sam to učinio i tom prilikom”, rekao je.

Na upit što misli o ekonomskom savjetu kojega je osnovao predsjednik Republike Zoran Milanović, Ćorić je odgovorio: “Zašto ne.”

“Ako se predsjednik želi savjetovati o ekonomskim pitanjima, onda je uvijek dobro okupiti određeni tim”, dodao je.

Na pitanje jesu li ugostitelji realni kada tvrde da nemaju rezervi i da ne mogu preživjeti do proljeća uz ovakve mjere, ministar je rekao da su mjere kreirane prije svega jer je odlukom Stožera civilne zaštite došlo do zatvaranja ugostiteljskih objekata do 21. prosinca. “Nadamo se da će u narednim tjednima broj novozaraženih i hospitaliziranih polako padati, da će mjere postići svoj cilj i da ćemo nakon toga moći relaksirati ekonomiju”, kazao je.

Dodao je da će se vidjeti hoće li se to dogoditi i da će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj u narednim tjednima.

“Ako me pitate jesu li ove mjere adekvatne za aktualni trenutak, s obzirom na zatvaranje objekata, držimo da jesu i zato smo ih predložili, kao i što su bile adekvatne i mjere iz ožujka, odnosno mjere koje smo kontinuirano poduzimali u proteklim mjesecima. Što se tiče višemjesečne eventualne obustave rade, siguran sam da to neće biti slučaj,” naglasio je.

Ministar Tomislav Ćorić u utorak je bio u LNG terminalu u Omišlju, kada je s prvim količinama ukapljenog prirodnog plina potrebnog za probni rad LNG terminala doplovio brod “LNG Croatia.”