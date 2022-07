MINIMALNA KAZNA PET GODINA ZATVORA! Most želi uvesti novu stavku u kazneni zakon: ‘Pandan zločinima protiv čovječnosti’

Autor: Dnevno.hr

Marija Selak Raspudić danas je otkrila najnoviji plan Mosta. Naime, u saborsku proceduru namjeravaju uputiti prijedlog kojim bi se u Kazneni zakon uveo ekocid, odnosno počinjenje kaznenih djela protiv okoliša.

“Taj prijedlog uputili smo kao nastavak na zalaganje i borbu za gospodarski pojas. Nakon borbe protiv GMO-a, a ovo je treći korak prema zaštiti našeg prirodnog bogatstva“, objasnila je Selak Raspudić na konferenciji za novinare i istaknula kako Hrvatska mora biti zemlja koja pokazuje brigu za okoliš i štiti svoje najvažnije resurse.

Po uzoru na Francusku i Belgiju

Primjeri iz Lijepe naše koja smatra da spadaju u ekocid su onečišćenje poljoprivredne zemlje otpadom u Brodsko-posavskoj županiji te dugoročno zagađenu zemlju nedozvoljenim skladištenjem tekstilnog otpada u Istarskoj županiji.





“Hrvatska bi trebala biti među prvim europskim zemljama koje će u svoje zakonodavstvo definirati pojam ekocida, kao što su to prošle godine napravile Belgija i Francuska“, poručila je Mostovka.

Profesorica Pravnog fakulteta Sunčana Roksandić rekla je da je francuski parlament usvojio Zakon o klimi i otpornosti kojim je propisana novčana kazna do 4.5 milijuna eura i kazna zatvora do 10 godina za one koji dovedu do teške i trajne štete zdravlju, flori, fauni ili kvaliteti zraka, tla ili vode.

Pandan zločinima protiv čovječnosti

U Hrvatskoj bi, smatra, zatvorska kazna za sličan prekršaj iznosila najmanje pet godina, ako sabor prihvati Mostov prijedlog.

“Ključno je da je ekocid okarakteriziran kao najteže kazneno djelo, pandan zločinima protiv čovječnosti”, napominje Roksandić.

Iz Mosta očekuju potporu svih parlamentarnih stranaka jer je, kako su istaknuli, riječ o ključnom društvenom interesu koji nadilazi stranačke podjele i ideološke razlike.