MIMICA OTKRIO KOLIKO JE ZARADIO U BRUXELLESU: ‘Bogatiji sam za stan u Zagrebu’

Bivši europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj, Neven Mimica, progovorio je o postignućima tijekom njegovog šest i pol godina dugog mandata, te iako to nije obavezan učiniti u imovinskoj kartici, otkrio da je u Bruxellesu zaradio za novi stan u Zagrebu. Kako je rekao u gostovanju na N1 televiziji nije suglasan s ocjenom da je njegov rad loše percipiran u Hrvatskoj.

“Eurobarometar svaki mjesec tijekom svih ovih 6,5 godina koliko sam bio europski povjerenik istražuje tko je povjerenik iz te države. Iz Hrvatske je 75 posto ljudi koji su znali tko je povjerenik. Ono što je manje zanimalo Hrvatsku jest sam portfelj kojim sam se bavio – međunarodna solidarnost. To nisu bile teme koje su hrvatsku javnost do kraja zainteresirale”, rekao je Mimica koji se potom pohvalio postignućima, stava je da je u svojem mandatu napravio puno velikih stvari.

“Od bitnog utjecaja na formuliranje globalnog, promjene globalnog svjetskog načina pružanja pomoći. Gdje je na razini UN-a dogovorena nova agenda 2030. Agenda ciljeva održivog razvoja, gdje više sama pomoć nije usmjerena i koncetrirana oko javnog novca, oko proračunskog novca koje bogati mogu dati svojim nerazvijenim i manje razvijenim partnerima, nego je to jedna agenda koja pravi razliku između pomoći iz javnog novca i privatnog angažmana, privatnih ulaganja u razvojno partnerstvo i mobilizacije vlastitih sredstava zemalja u razvoju”, poručio je, a onda priznao da plaće jesu velike te da su određene europskim financijskim okvirima. Njegova je iznosila oko 20 tisuća eura.

“Ako ćemo gledati imovinske kartice prije i poslije mandata, sigurno je razlika poprilična”, rekao je pa istaknuo da po zakonskim propisima ni u Hrvatskoj, ni u EK ne postoji obveza prijave imovine po završetku mandata.

“U Europskoj komisiji postoji obveza prijave one imovine koja bi eventualno mogla biti sporna – u smislu vlasnički udjela, udjela u dionicama, itd. S razine EU, ono što bi moglo izazvati sukob interesa – udjela u vlasničkim strukturama i udjela u dionicama, to imam minimalno. Porast imovine jest novi stan u Zagrebu. U cijeloj priči oko moje imovine, mislim da se pokušavalo nešto napraviti što nije dio procesa imenovanja i propitivanja na razini Europske unije. To treba uvijek propitivati, ali kod kuće. Od Bruxellesa očekivati posao koji nije učinjen kod kuće ja mislim da je u ovakvom kontekstu neprimjeren”, konstatirao je Mimica.