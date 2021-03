MILOŠEVIĆ OPISAO STANJE NA BANIJI: Otkrio i kada će početi obnova te što su glavne prepreke

Autor: Andrej Jelušić

Potpredsjednik Vlade i potpredsjednik Stožera za obnovu Boris Milošević gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o početku obnove Banovine nakon potresa.

“Treba razumjeti čovjeka. Želi što prije obnovu svoje kuće. Treba ipak razumjeti da je prošlo dva mjeseca od potresa i da je to i bez potresa bilo devastirano područje i onda su tri jaka potresa pogodila u 8 dana to područje. Imamo preko 100 vrtača, aktivirano je preko 60 klizišta i sve to otežava normalizaciju života, a kamoli početak obnove”, komentirao je Milošević izjave tamošnjih stanovnika kako će obnova početi tek za dvije godine.

“Napravili smo ono što nije nijedna administracija, a to je da podnesu zahtjev bez dodatnih dokumenata koje država izvlači iz svojih registra. Upravo ovo rušenje bilo je važno pokrenuti, opet to nije jednostavno, mora se utvrditi je li nešto stvarno za rušenje, imamo li suglasnost vlasnika. Ovo je početak, kako stvari budu išle uklanjanje tih objekata bit će sve intenzivnije. Krenut ćemo i s uklanjanjem privatnih kuća i zgrada, a samim time krenut će i obnova”, rekao je Milošević.

Komentirao je i izjave gradonačelnike Siska Kristine Ikić Baniček koja je rekla kako je u Sisak stiglo vrlo malo kontejnera te da ne mogu više čekati Vladu da se odluči što je s obnovom.

“Razumijem i gradonačelnicu i ona kao i mi želi što prije pokrenuti sve procese i krenuti sto prije u obnovu. Ali svi ti zahtjevi i elaborati koje grad Sisak napravio, ipak mora proći određeni period. Prilikom prvog zahtjeva koje smo zatražili od lokalnih stožera što oni misle koje objekte treba ukloniti uočili smo pogreške”, rekao je.









“Što se tih zahtjeva tiče tko će biti zbrinut u kontejnerima i ti podaci dolaze od lokalnih civilnih stožera, mi smo primili sve koji su bili prioritetni. U subotu sam osobno imao sastanak s lokalnim civilnim stožerima gdje smo razgovarali o skladištenju građevinskog materijala, mi smo na električnu mrežu priključili skoro 2000 kontejnera. Sljedeći tjedan će biti gotovo kontejnersko naselje u Glini gdje će moći ljudi useliti. Ali nitko se ne nalazi na otvorenom, na livadi”, dodao je Milošević,

Svjestan je se približavaju lokalni izbori i da će politička komunikacija biti žešća. “Koliko god se pucalo u javnom prostoru osuđeni smo na suradnju i morali bi zadržati minimum korektne komunikacije”, kaže.

Milošević je izjavio i kako očekuje da se kroz mjesec dana raspišu javni natječaji i pozivi. “Nakon što završe ti javni pozivi krenut će i ta obnova. Da bi obnova mogla krenuti potrebno je ukloniti oštećene objekte, što smo krenuli”, smatra.









Dodao je i kako će ljudi sigurno useliti u obnovljene kuće prije nego što prođu dvije godine od potresa.