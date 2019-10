MILORAD KONAČNO POKAZAO ‘MRAČNU STRANU’: Stanković izjavio nešto zbog čega je Pupovac eksplodirao!

Autor: Snježana Vučković

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac bio je današnjim Stankovićevim gostom u emisiji Nedjeljom u 2.

Emisija je započela voditeljevim pravdanjem gosta za kojega je u startu zaključio da nije kazao ništa za što ga se tereti, a nastavilo se pričom o prosvjetarima:

Neodređeno o problemima prosvjetara

“Već godinama nije dobro… Još 2008. prosvjetarima je smanjena plaća i to se osjeti na uvjetima rada i kvaliteti i to treba mijenjati. Kad profesori vide da se nekim drugima povećavaju plaće, onda im je teško reći da se to za njih ne može učiniti. Ja sam za to da se nastave pregovori s njima”, mudro je kazao Pupovac bez konkretne izjave da se prosvjetarima treba dići plaća.

O ponašanju HNS-a oko ovoga pitanja, Pupovac ima mišljenje:





“Ušli su u koaliciju s namjerom da u ovoj sferi poboljšaju uvjete rada. U zadnjih 6, 7 godina traje borba oko profila i načina obrazovanja. Pokušavali su se realizirati temeljni pokušaji od građanskom ga tradicionalnom načinu.”

Hoće li SDSS podržati nekog predsjedničkog kandidata?

“Aktivno promatramo kampanje, koja je krenula od izrazito desne do izrazito lijeve strane, i čekamo da se netko okrene prema centru. Funkcija predsjednika se uvelike banalizirala. Njemački predsjednik ima manje ovlasti, pa opet nisu ništa estradizirali kao kod nas. Umjesto da se posvetimo stvaranju primjera ključne figure u zemlji, mi smo to izgubili. Mesić je imao elemente duhovitosti, ali vrlo brzo se vraćao u sferu ozbiljnih odluka.”

Objasnio je da nije riječ samo o predsjednici:

“Neki dolaze iz svijeta estrade, pa ono estradno djelovanje pretaču u predsjedničke prednosti”, kazao je Pupovac, a voditelj u tome nije vidio ništa sporno, te naše kandidate usporedio s nekim predsjedničkim.

“S obzirom na stanje u našem parlamentarizmu, odsustva kulture dijaloga, ne znam kako bi funkcioniralo da se na taj način bira predsjednik. To bi mogli kada bi uozbiljili politiku, ovako ne…”

Na Stankovićevu konstataciju da Hrvatska ide “u desno”, gost je kazao:

“Eruptirala je politika koja je započeta 2013. godine i još živimo u sjeni toga. Koliko god se HDZ odmicao od toga, još smo u tome. Istodobno, lijeva je scena oslabila.”

Pupovac je zaključio da kao zemlja “tapkamo u mjestu” i “ne idemo nikuda”, a onda se osvrnuo na HVIDRA-u:

“Kad bi se gledale izjave mene i drugih, onda do sastanka ne bi došlo. Ali ako imamo potrebu za razgovorom, onda da. Ne pregovaramo o sastanku, ali ako do toga dođe, moje kolege i ja sigurno ćemo otići. To bi moglo biti nakon komemoracije u Vukovaru”, kazao je.

O neugodnostima u svakodnevnom životu, kazao je:

“Slušanje oštrih poruka nije ugodno, ali s obzirom na atmosferu koju stvaraju pojedini glasovi koji me blate i prijete, reakcije ljudi su ipak drugačije. Ljudi koje ne znam i koje susrećem, daju mi podršku. Ja mislim da naše društvo ne želi da Hrvatska dalje jača revizionističku politiku mržnje.”

Voditelj je podsjetio na intervju u kojem je Pupovac usporedio “Hrvatsku sa ustaškom zemljom”:

“Ne. To je moć medija… Izjavu u kojoj sam rekao da kao hrvatski patriot izražavam brigu zbog jačanja ideologije mržnje koja se pamti još iz vremena NDH, nije primjetio nitko. Dok netko od novinara nije plasirao na svoj način.”

Voditelj je istakao kako 30%ljudi smatra da o pozdravu ZDS treba raspravljati, Pupovac je kazao:

“Djeca ne uče dovoljno o povijesti NDH, imamo pjevača koji o tome pjeva, crkvu koja ne reagira… Čemu se čudimo?”, kazao je gost koji je o biskupima kazao ovo:

“Njihovo djelovanje je loše za Hrvatsku i za Crkvu. Na današnji dan likvidirano je 11 hrvatskih civila koje su ubili Srbi. Prethodno su ubili cijelu srpsku obitelj iz Široke Kule. Kakav bih ja bio čovjek kada bi sada tvrdio da se to nije dogodilo ili da se nije dogodila Škabrnja, da nisu stradavala djeca u Slavonskom Brodu, kao što biskupi tvrde da su kozaračka siročad bila u “prihvatilištu” i organiziraju mise za ustaške vođe. Mislim da oni rade anti hrvatski posao. I anti kršćanski.”

Stanković je kazao kako današnja Hrvatska ipak nije NDH:

“Da sam mislio da je današnja hrvatska NDH, odabrao bi drugačiji oblik borbe, ali ja vjerujem da se Hrvatska može obraniti od onih koji ih bacaju ‘pod svoju čizmu’.

Naživcirao ga!

“Dao sam intervju stranom mediju? Pa i Franjo Tuđman je dao intervju za švedske medije!”, burno je reagirao gost na voditeljevu kritiku o intervjuu za sarajevski radio podsjetivši da je sve to rekao već prije u Saboru.

Iako je Stanković gosta zamolio da mu do kraja postavi pitanje, Pupovac je glasno nastavio objašnjavati suludost njegove konstatacije.

O Vučiću je Milorad Pupovac rekao slijedeće:

“Za ovu igru je potrebno dvoje. Nažalost, i iz Beograda su dolazile poruke koje nama Srbima nisu činile dobro. Mi se jako trudimo u našoj politici biti svoji, neovisno o svima oko nas. Takve poruke su za nas samo motiv.”

“Zašto ste u koaliciji sa HDZ-om?”, iznenada je upitao Aleksandar Stanković:

“Nezadovoljni smo, ali se ipak nešto kreće. Npr, do 2016. se nisu reatificirale kuće, a taj proces je sada konačno aktivan i bit će završen do kraja slijedeće godine. Samo se ljudi trebaju javljati i podnijeti zahtjev.”

O promjeni praznika u Hrvatskoj, rekao je:

“Stradanja Vukovara se treba sjećati i treba paziti kako će se to činiti. Nekad smo skloni stvari spremni deklarirati. Država nije zastava i praznik, treba mijenjati državu, a praznike usuglasiti”, mudro je odgovorio Pupovac.