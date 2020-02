MILJENIĆ USKORO NAPUŠTA SDP? Teoretski ga u Saboru može zamijeniti i Mesić! Što u SDP-u kažu o tome?

Nakon što je prije nekoliko dana novoizabrani predsjednik Zoran Milanović napustio SDP, njegovim stopama mogao bi krenuti i Orsat Miljenić. Bivši ministar pravosuđa, s kojim je Milanović surađivao tijekom kampanje za predsjedničke izbore, trebao bi se pridružiti njegovom savjetničkom timu, a da bi postao predstojnik Ureda predsjednika, Miljenić mora napustiti SDP.

Samim time ostat će upražnjena njegova saborska fotelja, ali i pozicija šefa Odbora za pravosuđe. U SDP-u se stoga uvelike razmatraju potencijalne opcije za njegovu zamjenu.

”Na čelu Odbora mogao bi se naći Peđa Grbin, to je nakon Miljenića najlogičniji izbor. Sve je izglednije da će se Miljenić doista pridružiti Milanovićevom savjetničkom timu. To je ujedno i najlogičnija opcija, a u stranci već vodimo debate o tome tko bi ga mogao zamijeniti u saborskim klupama. Znate, on je u Sabor ušao s liste prve izborne jedinice, pa prema tome ni nema previše prostora za debatu. Mogu ga zamijeniti ili Sanja Horvat Iveković ili Karolina Leaković, što je ujedno i najizglednije”, prepričava naš sugovornik iz SDP-a te podsjeća da se na listi za prvu jedinicu nalazila i njihova bivša kolegica Melita Mulić koja je u međuvremenu napustila stranku.

Bio je tu i bivši predsjednik Stipe Mesić, no šanse da ga se ponovno vidi u saborskim klupama ravne su nuli.