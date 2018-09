Milinovića su izbacili, ali gdje je nestao ovaj utjecajni HDZ-ovac?

Što je šefu milo, to se i dogodilo – tako nekako rezimirati bi se mogla posljednja previranja unutar HDZ-a koja su rezultirala izbacivanjem stranačkog doajena, i neokrunjenog ličkog vladara Darka Milinovića iz stranke u kojoj je duboko pustio korijene.

Odluka HDZ-ova Visokog suda časti, uslijedila je nakon što je nedogovanje Milinovićevim postrojavanjem autobusa pred stranačkom središnjicom iskazao šef te stranke Andrej Plenković, koji očigledno kani svoje ljude pozicionirati na značajne stranačke funkcije, što se može okarakterizirati i kao priprema za prijevremene izbore, koji bi se prema glasinama iz političkih kuloara mogli raspisati već sredinom listopada.

Da se nešto opasno i ozbiljno kuha u vladajućim redovima svjedoči i izborni stožer kojega je koncem prošlog tjedna formirao HNS, jedan od partnera Plenkovićeve vlade, čiji šef Ivan Vrdoljak neuvjerljivo javnost uvjerava kako osnivanje stožera nema baš nikakve veze s raskolom i krizom u Vladi, ali ni sa strahom od prijevremenih izbora.

Do prijevremenih izbora, kani Plenković posve stranačku vodu okrenuti na svoj mlin te utišati i marginalizirati glasnu, ali i protesnu stranačku desnicu pa je sukladno tome nedavno s tajničkih pozicija odstranio jake konkurente Davora Ivu Stiera i Miru Kovača, za koje se spekulira da bi priliku mogli dobiti kao europarlamentarni zastupnici, za razliku od njih ostali buntovnici i pobunjenici koji su na noge ustali tijekom ratificiranja Istanbulske konvencije dobiti će po prstima pa se njihova imena neće naći niti na stranačkim listama za potencijalne parlamentarne izbore, o kojima se sve intenzivnije progovara.

Svakako je znakovito promotriti i situaciju s Milijanom Brkićem, najoštrijim Plenkovićevim oponentom u stranačkim redovima, i jednim od onih koje se može prozvati najmudrijim HDZ-ovcima. Brkić je naime potpuno iščeznuo iz javnosti te se o njemu u posljednje vrijeme rijetko što može čuti, a u medijima i javnom prostoru rijetko ga se i viđa, što je svojevrstan pokazatelj da se u vladajućoj stranci uistinu nešto veliko kuha te da je on odlučio držati se po strani, dok se rat ne okonča. Inače, nije ovo prvi put da se šefovi HDZ-a obračunavaju s neistomišljenicima, ta na sličan se način upravo Plenković riješio bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića.

Jednako tako, valja podsjetiti kako je iz stranke svojedobno ispraćena bivša šefica Jadranka Kosor, i to nakon što se zamjerila također bivšem šefu Tomislavu Karamarku, kojega je kakve li ironije ona osobno vratila u stranku. Ključeve stranke Jadranki Kosor ostavio je Ivo Sanader, no ona mu okreće leđa te u njenoj eri biva izbačen, a ništa bolje nije prošao niti Ivić Pašalić, Glavaš, Mesić pa ni Manolić. Novu priliku, i to prilično značajnu dobio je tek Milan Kujundžić koji je pod Plenkovićevom palicom preuzeo ministarstvo zdravstva, i to kao HDZ-ov povratnik.

Sve u svemu, čini se kako u stranci koja upravlja državom opstaju oni koji su šefovima bliski, bez obzira na to da li šefovi dolaze s hrvatske, ili briselske političke pozornice.