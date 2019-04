Milinović za Dnevno otkrio pikanterije: Što se to zaista dešavalo na Skupštini iza zatvorenih vrata?

U Ličko-senjskoj županiji, danas se trebalo glasovati o novom predsjedniku Županijske skupštine, čiji je jedini kandidat bio HDZ-ov Marijan Kustić. No, do potvrde predsjedavajućeg izgleda da ćemo se morati još malo strpjeti – kako stvari stoje, do četvrtka!

Naime, sam Kustić danas je nakon intervencije HSP-ovog Karla Starčevića prekinuo sjednicu, a o čitavom smo slučaju zamolili za komentar Darka Milinovića. Podsjećamo, ‘drama’ je nastala kada je HDZ tražio da glasovanje bude tajno, s čime se vijećnici nezavisne liste Darka Milinovića nikako nisu slagali!

“Oni su htjeli tajno glasovanje, što je nezamislivo! Nađite mi bilo gdje, gdje je predsjednik županijske ili gradske skupštine izabran tajnim glasovanjem. To bi bilo kao da je u Saboru tajno glasanje o potpori Vladi. Mora se znati tko je većina i tko je oporba. HDZ je htio tajno glasovanje i mi smo rekli da u tome nećemo sudjelovati”, rekao je Milinović te nadodao: “Tu je ključnu ulogu odigrao Karlo Starčević i HSP i ja im čestitam, jer je očito on presudio u tome da ne želi sudjelovati u tom cirkusu tajnog glasovanja. Marijan Kustić je vrlo vulgarno i nekorektno napao vijećnike s moje liste, a kada sam se ja javio za riječ, tada je on naprasno završio skupštinu i predložio nastavak u četvrtak u 18 sati.”

“Moja je poruka jasna: HDZ mora javno reći tko je ta većina! Mi ćemo podržati predsjednika skupštine ma iz kojih on redova dolazio, ali da se zna tko je većina!”, zaključio je Milinović.