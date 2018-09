MILINOVIĆ ‘UDARIO’ PO PLENKOVIĆU: ‘Doveli su zaštitare na biralište. To je demokracija HDZ-a’

Župan Ličko-senjske županije Darko Milinović, koji je nedavno isključen iz HDZ-a, komentirao je današnje izbore za predsjednika županijske organizacije HDZ-a na kojima je trebao biti protukandidat sada jedinom preostalom kandidatu Marijanu Kustiću.

U Gospiću je rekao da strahuje da će se na izborima pojaviti fiktivni glasovi. “Kad god je jedan kandidat i kada nema kontrole, to je velika mogućnost. Da su bila dva kandidata, onda bi imali pravo stanje stvari. Čuo sam da su se neki aktivisti aktivirali oko najvećih izbornih mjesta. Tu u Gospiću od 1800 članova dosad je izašlo oko 140. Kada je jedan kandidat uvijek je moguća zlouporaba”, rekao je Milinović.

Smatra da je nakon njegova izbacivanja trebalo odgoditi izbore. “Već kada su me nedemokratski i besramno isključili, trebali su odgoditi izbore na tri mjeseca i omogućiti nekom drugom da se kandidira, a bilo bi ljudi koji bi se kandidirali, jer neki se nisu kandidirali zato što sam se ja kandidirao”, kazao je Milinović.

Na biračkom mjestu u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Gospiću ulaz su čuvali zaštitari.

“To je još jedna poruka kako se odnose prema članovima HDZ-a. Jeste li vidjeli na bilo kojim izborima da zaštitari stoje ispred? To je poruka i ovima 200 ljudi koji su bili u Zagrebu, mislili su da su to nekakvi ne znam da mi oprostite na izrazu, neškolovani luđaci koji ne znaju što će raditi i zaštitare na biračko mjesto. To je dno dna i to je danas demokracija HDZ-a, rekao je Milinović.

Na prozivku o fiktivnim biračima, Kustić je kazao da to treba pitati Milinovića i dodao kako ne zna “je li to on radio prijašnjih godina”. “Uvjeren sam da danas neće biti fiktivnih glasova i uvjeren sam da će izbori biti provedeni na demokratski način, a ono što mi je žao je da Milinović nije moj protukandidat jer bi sigurno pobjedio, da je on ostao kandidat, rekao je Kustić, a piše N1.