MILIJAN BRKIĆ U SLUŽBI ANDREJA PLENKOVIĆA: Jednim je potezom sve otkriveno

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković rekonstruirao je Vladu, uz malo suza i protivljenja aktualnih ministara na scenu su isplivali novi HDZ-ovi mladi lavovi, koji bi nas trebali povesti u bolje sutra, no koliko god u vladajućoj stranci traje tihi bunt i nezadovoljstvo premijerovim odlukama i načinom na koji upravlja HDZ-om, čini se kako je Plenković za sada potpuno siguran, jer se HDZ-ova politika i ovih dana, kada je premijer rušio ministre te na čelne pozicije dovodio svoje ljude, mogla svesti na onu staru od sto glasa, glasa čuti nije.

Po kuloarima se uistinu HDZ-ovci propitkuju zašto su samo njihovi ministri rekonstruirani, dok je istodobno Plenković pomilovao koalicijske partnere, koji ne prestaju ucjenama, ali osim tih kuloarskih snebivanja, na javnoj sceni nitko konkretno ne istupa, pa je očito kako će HDZ-ovci svojega šefa ipak pustiti da posao premijera odradi do kraja, jer da su ga doista htjeli rušiti i Stier, i Kovač pa i Brkić kojega se nerijetko spominje u tom kontekstu, zar ne bi rekonstrukcija bila idealna prilika za to da mu se otkaže poslušnost i pokaže Plenkoviću da na njegove metode HDZ ne pristaje.

Prema onome što smo imali prilike pročitati, Brkić ne samo da se nije usprotivio rekonstrukciji vlade, već je stao uz Plenkovića kada je Đakić kao trbuhozborac virovitičkog ogranka stao u obranu ministra Tomislava Tolušića. Plenković je mičući Tolušića, ako ništa drugo razočarao taj slavonski ogranak stranke, kojemu sada preostaje da strpljivo čeka svoju priliku pa zube pokaže na unutarstranačkim izborima, no ono što je isplivalo na površinu jest činjenica da je Plenković u Brkiću imao saveznika, s kojim je proveo rekonstrukciju Vlade, koja je zahvatila samo HDZ-ove ministre, i izazvala lavinu nezadovoljstva, u vladajućoj stranci.

Dok su ministri padali mudro su šutjeli i Miro Kovač i Davor Ivo Stier, koji su nakon europskih izbora vrlo otvoreno kritizirali premijera, pa i u svojem posljednjem intervjuu Stier je jasno dao do znanja da koalicija s HNS-om nema smisla, ali nije iskoristio priliku da kaže što misli o rekonstrukciji koja se može nazvati i smokvinim listom, jer premda su makli ministre aferaše, pojave radi kojih su eliminirani i dalje žive u porama hrvatske politike. No, znaju ovi dečki vrlo dobro što rade, ne vrijedi Plenkovića rušiti sada dok vlada, i dok još uvijek ima prostor za manevar, Stier i Kovač čekati će svoje vrijeme za nastupe, a dok to vrijeme ne dođe, oni će raditi na tome da se umreže, i postanu predsjednici HDZ-a, koji za sada unatoč nezadovoljstvu nema namjeru propitkivati Plenkovićevu poziciju na čelu stranke.