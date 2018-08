Miletić: Stranka Pametno nije prihvaćala Istru kao samostalnu regiju

Smatra kako je Hrvatskoj potrebna jedna opcija koja će ponunditi građanske vrijednosti, ljudska prava.

‘Ono što se danas vraća Hrvatskoj unazad s desnom vladom. Naše liberalne ideje za Hrvatsku imale su prepreke jer je stranka Pametno imala puno ambicija u svim mogućim izborima. Ključni je prijepor bio oko regionalne podjele’, kazao je Miletić naglasivši kako Danko Končar apsolutno nikad nije financirao kampanje IDS-a ili neke druge projekte.

Osim toga rekao je kako Uljaniku nikada vlada nije dala novac u smislu sanacije dok svim drugim brodogradilištima jest.

‘Ako postoji bilo kakva sumnja, javno pred svima pozivam USKOK i DORHneka se sve istraži kako se poslovalo. Postoji li ikakva veza između Uljanika, grada Pule, istarske županije ili IDS-a, kao što neki insinuiraju. Jer jedina snaga s kojom se mi želimo boriti i s radnicima i s Uljanikom je – istina. Nama je stalo do brodogradnje, do Uljanika i do radnih mjesta’, istaknuo je Miletić negirajući bilo kakvu vezu između IDS-a i uprave Uljanika.

‘Nitko od njih nije bio član niti aktivan u našoj stranci, kao niti u nadzornome odboru. Odbijam bilo kakve insinuacije o upletenosti naše stranke u upravu Uljanika jer svi u Puli znaju da Uljanik nikad nije dozvoljavao da se politika miješa u njihovo poslovanje. Čak i prvi predsjednik Tuđman nije mogao smijeniti Karla Radolovića koji je bio predsjednik uprave. Nalazi IDS-a su uvijek dobili pozitivno mišljenje revizije, naše su financije apsolutno transparentne. Snaga s kojom ćemo mi ići naprijed je snaga istine’, poručio je Boris Miletić.