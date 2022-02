Miletić: ‘Ogorčen sam. S novim predsjednikom suradnja nije bila moguća. Htio me disciplinirati’

Odlaskom Borisa Miletića iz IDS-a stranka nakon tri desetljeća više ne upravlja Istrom.

“Ja to nisam inicirao i žao mi je da je do toga došlo. Ogorčen sam. S novim predsjednikom suradnja nije bila moguća. Htio me disciplinirati. Očito nekakvom opomenom, isključenjem, ne znam koji je bio krajnji cilj, to bi on trebao kazati”, rekao je za Miletić u Dnevniku Nove tv za Dalibora Pausa.

Miletić kaže da si kao župan ne smije dozvoliti da županija ne funkcionira i da za svaku odluku mora tražiti mišljenje predsjednika stranke, a na upit je li Paus to od njega tražio, a Miletić je rekao: “On je očito to tako zamislio”.

“Dobio sam izbore. Želim provoditi program i projekte za koje sam se kandidirao”, rekao je, dodavši kako očekuje da ga Skupština podrži, a rekao je i da već ima podršku Možemo i HDZ-a.

Nije htio odgovoriti na pitanje je li spreman podnijeti ostavku na mjesto župana, a ističe i da je preuzeo političku odgovornost za loše rezultate na izborima iako smatra da nije kriv za sve.

“Uvijek smo bili liberalna opcija regionalnog karaktera i smatram da stranka koja predstavlja volju građana Istre mora slušati svoje građane. Ne mislim da će pokušati ići prema centru ili desno jer to nije istarski mentalitet”, rekao je.

Miletić je istupio iz stranke nakon što je protiv njega pokrenut stegovni postupak zbog povrede Etičkog kodeksa i statuta IDS-a. O tome je javnost obavijestio objavom na Facebooku gdje je objavio fotografiju zahtjeva za istupanjem iz članstva.