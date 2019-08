MILANOVIĆU STIŽE OŠTRA KONKURENCIJA S LJEVICE? Kolindini ljudi dogovaraju strategiju

Kao da već ionako nije nemoguće pobrojati sve predsjedničke kandidate u timu vječnog zagrebačkog gradonačelnika, i jednog od najdugovječnijih hrvatskih političara Milana Bandića sve se ozbiljnije razmatra opcija da se i on sam ponovno uputi u bitku za Pantovčak, jer preći razinu od lokalnog do nacionalnog političara, san je kojega Bandić nikada nije prestao snivati, ta nije tajna da i on sam nerijetko nabaci kako ima tendenciju postati gradonačelnikom cijele Hrvatske, premda mu niti jedan pokušaj toga tipa unatoč najezdi populističkih poruka i obećanja nije urodio plodom.

Da bi se doista mogao upustiti u bitku za predsjednika u kojoj budimo realni nema šanse dalo se naslutiti iz njegove poruke povodom Dana pobjede kada je usvrdio da je Hrvatskoj potreban novi Tuđman. Ok, sve i da jest nije baš jasno kakvih dodirnih točaka Bandić ima s Tuđmanom, ali on je ionako transformator i čovjek za sve pa će sutra ako bude trebalo osobno glumiti pokojnog Franju, a već idućeg dana može se preobratiti u druga Tita kojeg rado nosi na reveru kada se nađe na čajankama s antifašistima i Stipom Mesićem.

Hoće li se Bandić suprostaviti svojem bivšem kolegi Zokiju Milanoviću, pitanje je na koje u njegovom timu nemaju konkretan odgovor, no svakako je znakovito što tu ideju ne odbacuju te poručuju kako bi se konkretni podaci o njegovoj kandidaturi mogli znati nakon ljeta, jer Mile je tvrde strateg, on te trči pred rudo, on sada dela.

Dio upućenih tvrdi kako je Bandić nakon debakla na europskim izborima odlučio okrenuti ploču te najavio da će se kandidirati i za predsjadnika, iako svi oko njega tvrde da je to suicidalan i samoubilački potez, no kada je Bandić slušao bilo koga osim samoga sebe? DIO upućenih vjeruje kako bi Bandićeva kandidatura na ruku išla aktualnoj predsjednici, jer bi odnio dio glasova Milanoviću, što bi zapravo moglo biti i odlučujuće, a navodno su predsjedničini ljudi ispili kavu sa šefom metropole kako bi razradili taj plan, no dogovor još nije u potpunosti definiran.