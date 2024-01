Milanoviću možda uskoro stiže dosta šokantno pismo: Šalje mu ga nekada ljuti neprijatelj

Autor: Iva Međugorac

Bivši premijer Ivo Sanader već se neko vrijeme ne nalazi u Remetincu, već umjesto toga svoju zatvorsku kaznu izdržava u kaznionici poluotvorenog tipa Lipovica-Popovača, u kojoj ima daleko bolje uvjete. Još otkako je premješten u novu kaznionicu spekulira se o mogućem Sanaderovom izlasku iz zatvora jer bi u suprotnom 69-godišnji bivši premijer iza rešetaka mogao ostati do svoje 80. godine.

Nedavno je Nacional pisao kako Sanaderovi odvjetnici namjeravaju tražiti prijevremeni otpust s izdržavanja kazne, a tvrdilo se i da za to lobiraju neki njegovi prijatelji te se nagađalo da bi i ovaj premještaj mogao biti put ka ranijem izlasku.

Iako s tvrdilo da Sanaderu sud može odobriti prijevremeni otpust, još jednu slamku spasa za bivšeg premijera u rukama drži predsjednik Republike Zoran Milanović, do kojeg su kako se šuška već stigle najave zahtjeva za pomilovanjem bivšeg premijera.

Kako tvrde upućeni, Milanovića uvelike pritišću prijatelji Ive Sanadera, no pitanje je hoće li se on u ovoj godini upuštati u takve manevre ne samo radi toga što mu na vrata kuca prvi krug predsjedničkih izbora, već i zato što u svojem predsjedničkom mandatu nikoga nije pomilovao, držeći se pri tome svojeg davno danog predizbornog obećanja kojega je izrekao u kampanji u kojoj je snage odmjeravao s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

Milanović nije pomilovao Perkovića i Mustača

Nije nepoznanica da je posljednji zahtjev za pomilovanje kojega je predsjedniku Milanoviću u ime osuđenih udbaša Zdravka Mustača i Josipa Perkovića kuvertirao odvjetnik Anto Nobilo izazvalo buru lavina u javnom prostoru, djelom i zbog pisma kojega su potpisali generali među kojima su se našli Ante Gotovina i Ljubo Ćesić Rojs. Premda su generali stali uz Perkovića i Mustača, Milanović ovaj dvojac nije pomilovao što je mnoge iznenadilo jer je upravo aktualni predsjednik u vrijeme kada je bio premijer iskazivao žestoko protivljenje njihovom izručenju Njemačkoj.

Sa Sanaderom je priča nešto kompleksnija jer dio njegovih prijatelja pa i dio odvjetnika smatra da on nije imao pravedno suđenja pa očekuju od predsjednika da on ispravi tu nepravu, mada ne treba zaboraviti da Milanović i Sanader nikada nisu bili u idiličnim odnosima, štoviše Sanader i Milanović bili su ljuti neprijatelji.

No, pri tom ipak treba znati da se Milanović od Sanaderove ere do danas transformirao u neprepoznatljivu političku figuru. Plan je onih bliskih bivšem premijeru da on nakon dvije trećine odsluženja zatvorske kazne izađe iz zatvora, a to bi trebalo biti već ovog ljeta, no to bi moglo biti složeno i zato što se Sanader nema namjeru ispričati, priznati krivicu i javno zatražiti oprost.

Tko su točno njegovi prijatelji koji traže način da mu pomognu nije poznato, ali se zna da je sa Sanaderom još uvijek u prijateljskim odnosima bivši predsjednik Sabora Luka Bebić baš kao što se zna da uz njega godinama stoje odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković.

Odvjetnici su kako se nedavno pisalo od Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu opet zatražili da se objedinjena zatvorska kazna za sve predmete u kojima je osuđen računa po starom zakonu po kojem bi ona iznosila 15, a ne 18 godina na koliko je sada izrečena.









Kada bi se takvo što prihvatilo, Sanader bi uskoro mogao van zbog toga što s navršava deset godina otkako izvršava svoju kaznu, a to je ujedno i dvije trećine od 15 godina kazne. To bi se ujedno događalo početkom lipnja, a pitanje je koliko Sanaderov eventualni izlazak iz zatvora ide u prilog vodstvu njegova HDZ-a koje će se tada po svemu sudeći pripremati za parlamentarne izbore.









Nobilo upozoravao na Sanaderovo suđenje

Da se u Sanaderovom slučaju radi o nepravednom suđenju svojedobno je detektirao i poznati odvjetnik Anto Nobilo referirajući se na presudu kojom je nepravomoćno oslobođen optužbi za ratno profiterstvo u aferi Hypo. ”’Ne mogu postupci tako dugo trajati kako god se završili, oni su nepravedni. Ako se završava osuđujućom presudom, treba je čim prije obznaniti javnosti jer je to i njima poruka. Ako se nešto dogodilo 1994., a postupak se vodio 15 godina, svi su zaboravili o čemu se radi. Naši suci su temeljem istih dokaza donijeli različite presude – dvije osuđujuće i jednu oslobađajuću, a novih dokaza nema

. Naše pravosuđe još se stvara i problem je što je slučaj Sanader zaista bio spektakularan. On je bio premijer, pritom još karizmatičan, dobar premijer i moćan, i kad takav čovjek padne, došlo je do velikog efekta u javnosti, političkih utjecaja, pritiska javnosti i suci shvate da moraju osuditi i kad ima dokaza i kad nema. To djelo ako je počinjeno, nije imalo veze s ratom i ratnim profiterstvom, nego stvaranjem nove države i otvaranjima ambasada, a to bi se događalo da je bilo rata ili nije. U onim okolnostima se, međutim, Sanadera moralo osuditi”, izjavljivao je Nobilo koji je pri tome podsjećao i na odluku Vrhovnog suda Švicarske koja kaže da je Sanader osuđen bez pravog dokaza što doduše ne obvezuje nikog u Hrvatskoj.

”Možemo zaključiti da je Sanader nepravedno osuđen, a nemamo mehanizam to promijeniti, tj. imamo jedan – pomilovanje, ali ga ne koristimo. Imamo Ustavni mehanizam pomilovanja koji se koristi u dva slučaja – kao akt milosti i kao potreba vlasti da korigira pravosuđe. Dakle, pravosuđe nije savršen sustav kao nijedan drugi i nekad izbaci loše rješenje. Slučaj Sanader rekao bih da zdrav razum ukazuje da je pravosuđe izbacilo loše rješenje i može se ispraviti jedino institutom pomilovanja”, izjavljivao je Nobilo. Što će biti sa Sanaderovim pomilovanjem za sada nije poznato, ali je zato poznato da je država nedavno krenula u naplatu desetak milijuna kuna nakon pravomoćne presude protiv bivšeg premijera. Zaplijenjena imovina bivšeg premijera i njegove obitelji podrazumijeva nekretnine, zemljišta i vrijedna umjetnička djela shodno tome ide na bubanj.