MILANOVIĆEVOM SINU DOZLOGRDILO EKSPONIRANJE! Razmišlja o drastičnom potezu: Vrhunski hrvač napustit će zemlju?

Autor: Iva Međugorac

Marko Milanović mlađi je sin predsjednika Zorana Milanovića koji se u medijskom prostoru u posljednje vrijeme sve učestalije pojavljuje. Ovih dana u središte pažnje javnosti mladi je Marko dospio zbog toga što je od Grada Zagreba dobio stipendiju za izvrsnost za školsku godinu 2022./2023.. Priča sama po sebi možda i ne bi bila toliko intrigantna da ovaj maturant Klasične gimnazije prije manje od godinu dana nije bio u središtu skandala nakon što se saznalo da su mu po zaključivanju podignute dvije ocjene na intervenciju njegove majke, prve dame Sanje Musić Milanović.

Mladi Milanović je pak trenutno 75. na rang listi za dodjelu gradske stipendije, a lista je utvrđena 20.siječnja ove godine te prema njoj stipendiju dobiva 180 učenika, s tim da ona iznosi 358 eura mjesečno odnosno 2.700 kuna.

Milanović prezire eksponiranje djece

Dok se Milanovićevi kritičari pitaju je li u redu da se njegovom sinu dodjeljuje stipendija, predsjednik je izravno stao u obranu svojeg sina, napominjući da on nije samo odličan učenik već i vrhunski sportaš, što doista nije daleko od istine. I sami uvjeti za stipendiju jesu da je učenik završio prethodne razrede srednje škole s odličnim uspjehom što s mladim Markom Milanovićem i jest slučaj.





”Milanović je navikao da se njega razvlači po medijima, on s time živi, i njemu to ne smeta, dapače njemu odgovara čak i kada ga napadaju, ali kada mu spominju djecu na to pobjesni. Njih je oduvijek nastojao držati dalje od javnosti, a silno je usmjeren na njihovo obrazovanje. Iako ih nikada nije forsirao, Marko je iznimno odgovoran, sportaš u pravom smislu te riječi, i njemu također smeta to što ga se ni krivog, ni dužnog provlači kroz medije. On želi imati svoj put, a to mu ne polazi za rukom radi toga što se njegov otac nalazi na poziciji na kojoj se nalazi”, otkriva naš sugovornik blizak obitelji Milanović te dodaje da je iza Markovih sportskih uspjeha dosta odricanja i jako puno truda, a sve to kod nas se ne cijeni previše.

”Milanovićeva djeca ne vole pritisak i ne žele biti u prvom planu. Nikada se ni u kom kontekstu nisu javno oglašavali, oni nisu ni nadmeni ni napuhani dečki, već mladići koji žele kakvu, takvu privatnost. Da bi si to osigurao Marko razmišlja da nakon mature školovanje nastavi u inozemstvu”, otkriva naš sugovornik koji smatra da se Marko Milanović kao i svako drugo dijete ima pravo javiti na natječaj za stipendiju. Uz školski uspjeh za dodjelu stipendija vrednovane su i izvannastavne aktivnosti u jednom od nastavnih predmeta u polju znanosti, umjetnosti ili sporta, a računa se i sudjelovanje te nagrade na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima, čega Milanovićevom mlađem sinu ne nedostaje pošto se uspješno bavi hrvanjem.

Trener oduševljen Markom Milanovićem

”On je izrazito talentiran za hrvanje, ali to nije dovoljno za uspjeh. On ima i takvu ‘glavu’. Dođe sat prije treninga i jedan je od zadnjih koji odlazi doma. Još je kadet, ali u klubu i u reprezentaciji je prerastao vršnjake svojim radom. Sad mora početi raditi s juniorima i seniorima”, svojedobno je u razgovoru za Jutarnji list otkrio trener predsjednikova sina Mario Mihalj dodajući da je njegovom ocu Zoranu drago zbog sinovih uspjeha, ali je Marka opisao kao skromnog dečka koji nikako ne voli isticati očevu funkciju u društvu.

Baš zbog toga što se njega u zadnje vrijeme u medijima spominje zbog očeve funkcije, Milanović mlađi razmišlja o tome da školovanje nastavi u inozemstvu, slično kao što je to učinila kćer bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali i kćerka njenog prethodnika Ive Josipovića, te niza drugih hrvatskih političara. Uostalom, i Markov brat Ante Jakov školovao se u inozemstvu, iz kojeg se na koncu ipak odlučio vratiti u Hrvatsku u kojoj je jedno vrijeme radio kao novinar, a potom se zaposlio kao vježbenik u jednom zagrebačkom odvjetničkom uredu.