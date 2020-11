MILANOVIĆEVI SAVJETNICI IZVAN SEBE: Savjetujemo mu da se povuče

Prema posljednjem Crobarometru, mjesečnom istraživanju Nove Tv HDZ je i dalje prvi izbor birača, no unatoč tome u zadnja tri mjeseca ova je stranka izgubila dva postotona poena.

Pad i dalje bilježe i SDP-ovci, no izgleda da je novi šef Partije Peđa Grbin to sveo na razinu statističke pogreške.

Na trećem je mjestu Škorin Domovinski pokret, a stabilnu poziciju održava i Most koji se za četvrtku poziciju bori s platformom Možemo.

No, kao najzanimljiviji podatak iz ovog istraživanja svakako se može istaknuti onaj koji se odnosi na predsjednika Republike Zorana Milanovića, naime on četvrti mjesec za redom gubi potporu, a njegov rad trenutno ne odobrava čak 58 posto ispitanika, dok se 35 posto ispitanih slaže s predsjednikovim djelovanjem. Usporedbe radi prošlog je mjeseca taj omjer iznosio 53:39. Da će se Milanoviću sukobi s premijerom Plenkovićem obiti o glavu, upozoravali su predsjednika unazad nekoliko tjedana njegovi savjetnici, no tvrdoglav kakav jest te je savjete Milanović ignorirao.

”On je krenuo dobro, prvi obračuni koje je vodio sa svojim neistomišljenicima padali su na plodno tlo, ali njegova najveća mana je u tome što ne zna stati, ljudi su se naprosto zasitili tog njegovog stila. Dosadio je s tim napadima pa su ga zapravo prestali slušati, označen je kao napadač, a takvi napadi nikada ne padnu na plodno tlo, već ih se građani zasite”, komentira naš sugovornik iz Ureda predsjednika te navodi da Milanović uistinu za sada jest svojevrsna oporba premijeru Plenkoviću, no unatoč tome svoje javne nastupe treba podrobnije promišljati.

”Na žalost svi veliki političari misle da su najpametniji u svemu, Milanović nimalo ne koristi prednosti i znanja svojih savjetnika, samodopadan je, tvrdoglav i previše samouvjeren, nedostaje mi jedna doza samokritika, ali i to da ponekad ipak sasluša druge ljude oko sebe, to mu većina njegovih suradnika zamjera, čovjek se jednostavno ne da savjetovati. No sada je u konačnici nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ispao smiješan i nedosljedan, javnost je stekla dojam da je pokleknuo pred Plenkovićem. To je za premijera velika prednost, a mi očekujemo da će Milanovićev rejting nastaviti padati, zato ga savjetujemo da stane na loptu i malo se distancira od medija i javnosti, ali veliko je pitanje u kojoj će mjeri on te naše savjete akceptirati”, zaključuje naš sugovornik.