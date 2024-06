Milanovićeva sudbina znati će se krajem lipnja: Skovan je tajni plan za pobjedu

Autor: Iva Međugorac

Formalno aktualni predsjednik Zoran Milanović još uvijek nije potvrdio da kreće u utrku za još jedan mandat na Pantovčaku, no neformalno je aktualni predsjednik jednom nogom već u ozbiljnoj kampanji uvjeren u to da je baš on favorit za novi mandat.

U tom uvjerenju živi i dobar dio članova njegova SDP-a kojemu je Milanović priskočio u pomoć na nedavno održanim parlamentarnim izborima, na kojima doduše nije uspio ostvariti zacrtani cilj i srušiti HDZ odnosno premijera Andreja Plenkovića koji je unatoč Milanovićevom angažmanu na parlamentarnim izborima ipak formirao svoju treću uzastopnu Vladu.

Ta Plenkovićeva ostvarena ambicija u političkoj se areni tumači kao Milanovićev poraz zbog kojega je za sada glavom platio tek šef SDP-a Peđa Grbin.

Hrvati su zaboravna nacija

No, oni skloni Milanoviću računaju da su Hrvati zaboravna nacija i da će do prvog kruga predsjedničkih izbora koji se održavaju koncem ove godine ispariti dojam neuspjeha SDP-ove koalicije Rijeka pravde na parlamentarnim izborima. Pored toga, u SDP-u smatraju da je u odnosu na Milanovića kada su predsjednički izbori posrijedi HDZ ipak u nepovoljnom položaju jer im neće biti lako pronaći adekvatnog, i uvjerljivog kandidata koji će imati snagu voditi debate s Milanovićem kojega njegovi nekadašnji stranački kolege nazivaju vrsnim retoričarem.

”Kada su HDZ-ovci po srijedi Milanovića bi mogao ugroziti samo Andrej Plenković, ali se on sasvim sigurno neće upustiti u tu utrku”, smatra naš sugovornik iz SDP-a koji napominje da Milanović nije kandidat koji će na idućim predsjedničkim izborima privući isključivo lijevo biračko tijelo. ”Njemu je sklon i dio desnog biračkog tijela, braniteljske populacije pa i dio HDZ-ovaca”, tvrdi naš sugovornik koji je ujedno uvjeren i kako na ljevici ne postoji nitko tko bi mogao konkurirati Milanoviću.

”SDP je u krizi, ali izjave nalik onima koje daje Tonino Picula o tome da ne bi podržao Milanovića nemaju smisla. Koga drugoga mi uopće možemo podržati ako ne podržimo Milanovića? On ima najveće šanse i teško da će mu moći konkurirati bilo tko s lijevog spektra pa makar to bila i Sandra Benčić koja ni na parlamentarnim izborima nije uspjela postići značajniji rezultat. Milanovićeva moć se krije u njegovom imidžu i snažnoj retorici kojoj malo tko može konkurirati”, uvjerava naš sugovornik.

Službenih kandidata još nema

Interesantno je međutim primijetiti kako u godini predsjedničkih izbora koji se održavaju za pola godine još uvijek nema niti jednog relevantnog kandidata.









Za sada su kandidaturu na predsjedničkim izborima najavili tek Mislav Kolakušić i Karolina Vidović Krišto, a kao potencijalna kandidatkinja na predsjedničkim izborima spominje se i Marija Selak Raspudić, međutim niti jedan od navedenih kandidata realno gledano ne može ozbiljnije konkurirati Milanoviću, koji također još nije službeno otkrio svoje planove.

Ranijih godina daleko prije predsjedničkih izbora znalo se tko će se na njima natjecati, no situacija je trenutno drugačija i utoliko što su stranke bile fokusirane na parlamentarne izbore, a zatim i na pregovore oko formiranja vladajuće većine, nakon čega su uslijedili europski izbori zbog čega fokus niti nije bio na predstavljanju predsjedničkih kandidata. I Milanovićev SDP i Plenkovićev HDZ uskoro očekuju unutarstranački izbori, s tim da je na njima Plenkovićeva pozicija nešto jasnija.

Vrlo je izgledno da će on 13.srpnja potvrditi svoj mandat na čelu vladajuće stranke te da konkurencije neće niti imati, dok je s druge strane upitno kada će se uopće održati unutarstranački izbori i tko će se na njima uopće natjecati.









Pitanje je uz ostalo i to hoće li pobjedu u SDP-u odnijeti netko tko slovi za predstavnika Milanovićeve struje kao što je to bivši ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić ili će to možda ipak biti netko tko je zagovornik teze koju je potencirao Picula.

Kandidatura koncem lipnja

Kako bi se takva pitanja izbjegla aktualno vodstvo SDP-a na Glavnom odboru koji se održava 29.lipnja trebalo bi podržati Milanovića kao svojeg kandidata na predsjedničkim izborima, a toga dana trebalo bi se i raspisati unutarstranačke izbore. Pojednostavljeno rečeno, Milanović koncem lipnja i službeno ulazui u kampanju za drugi predsjednički mandat. Očekuju to i u HDZ-ovim redovima u kojima su oči uprte u Plenkovića za kojega su predsjednički izbori poprilično značajni.

Na njima naime planira sa svojim kandidatom odnijeti pobjedu nad Milanovićem te se i na taj način upisati u povijest jer bi u slučaju da HDZ-ov kandidat doista odnese pobjedu u srazu s aktualnim predsjednikom Milanović postao prvi predsjednik koji je izgubio izbore od stranke koja predvodi izvršnu vlast.

Za takvo nešto Plenković će ipak morati pronaći adekvatnog kandidata. U javnom prostoru za sada se u kontekstu kandidature spominje Davor Ivo Stier i predsjednik Matice hrvatske Miro Gavran, međutim, ni jedan, ni drugi još se nisu nametnuli kao izvjestan odabir pa su kada je Plenković u pitanju iznenađenja itekako moguća. Moguće je da će HDZ svojeg predsjedničkog kandidata predstaviti tek koncem ljeta, do kada će i javnost i Milanovića držati u neizvjesnosti.