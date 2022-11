MILANOVIĆEVA KONAČNA ODLUKA O UDBAŠIMA! Za ovo mu skida kapu i najžešći kritičar: Trest će se politička scena, ‘nije predsjednik od jučer’

Autor: Dnevno.hr

Nakon blagog zatišja, opet se u javnosti pojavio interes oko pomilovanja najpoznatijih udbaških osuđenika Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Ljetos smo pisali da kako stvari stoje predsjednik Zoran Milanović neće prihvatiti to pomilovanje, a ovih dana stigle je i neslužbena potvrda s Pantovčaka.

Iz izvora bliskog samog Milanoviću saznali smo da on ovlast pomilovanja osuđenika kao takvom smatra bezveznom i nepotrebnom, što je i sam u nekoliko navrata napomenuo.





“Predsjednik smatra da bi se odluke o pomilovanjima trebale donositi u Hrvatskom saboru, a ne u Uredu predsjednika. Ovo je kaos kojeg su potaknuli HDZ-ovci bacivši zrno razdora između junaka Domovinskog rata, posvađali su generale hrvatske vojske koji su se nakačili na udicu. Bezobrazno”, rekao nam je naš sugovornik.

Valja podsjetiti, do svega je došlo nakon pritiska braniteljskih udruga i među njima je bilo zasijano zrno razdora.

Zrno razdora

Generali Marinko Krešić i Krešimir Ćosić svoje su potpise povukli, no po riječima generala Ljube Ćesić Rojsa – pomilovanje je predano sa svih sedam potpisa:

“Osim mene, potpisnici su Ante Gotovina, Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Marinko Krešić i Davor Domazet Lošo i Krešimir Ćosić. Niti jedan potpis sa zahtjeva nije povučen”, rekao je Rojs.

General Gotovina u svojem objašnjenju zašto je potpisao pismo zahtjeva za pomilovanjem potvrdio je da je zbog njihovih zasluga nakon 1991., a da o onome prije ne može i ne zna govoriti.

General Rojs je također pokušao sve objasniti i smiriti dramu i razmirice među braniteljskom populacijom:









Na pitanje, zašto su onda generali Krešić i Ćosić izjavili da odustaju od potpore Perkoviću i Mustaču, Rojs je rekao:

“Učinili su za Hrvatsku od 1988. do 2000. više nego cijela brigada njegovih progonitelja. Perković je odležao osam godina ali njegove zasluge u Domovinskom ratu su velike. Ako je valjao Tuđmanu i Šušku, onda tko sam ja da kao čovjek to ne znam cijeniti”, rekao je i prokomentirao činjenicu da su generali Krešić i Ćosić izjavili da odustaju od potpore Perkoviću i Mustaču:

“To je predstava za javnost. Mene osobno tuđe reakcije nikada nisu natjerale na promjenu stava, odrastao sam čovjek, imam svoju glavu i svoje mišljenje. Nisu mi jasni ljudi koji se olako predomišljaju, mislim da su to ‘dječja posla'”, zaključio je Rojs da bi se kasnije pak fotografirao s Krešićem i izjavio kako su izglancali nesuglasice.









Ne zanima ga?

Na koncu, uskoro nas čeka objava predsjednika o cijelom slučaju. Čini se da Milanović to sve olako shvaća i odmahuje rukom:

“Ma zaboravite, nikakvog pomilovanja nema. Nije predsjednik od jučer da ne zna što su igrice HDZ-ovaca i što su igrice prave udbašije. Nastala je bezvezna svađa i kavga unutar generalskih grupacija, no predsjednik je s njima sve izgladio. Razumjet će njegovu odluku, vidjet ćete sve uskoro. On u rukama drži ključ njihove sudbine, i bogme će ostati zaključani”, rekao je naš izvor.

Da se ne zaboravi, Perković i Mustač, nekadašnji visokorangirani dužnosnici komunističke tajne policije, u Njemačkoj su osuđeni zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, dobili su kazne doživotnog zatvora koja je, prilikom njihovog povratka u Hrvatsku, gdje se od 2019. nalaze u zatvoru, Perkoviću preinačena u 30, a Mustaču u 40 godina.

Njihov odvjetnik Anto Nobilo pokušava ih spasiti, a kao asa iz rukava pokušao je iskoristiti pismo pojedinih generala.

Kakva je politička posljedica?

A hoće li predsjednik Milanović iz svega profitirati, ili izgubiti, za naš portal prokomentirao je politički analitičar i komentator Davor Gjenero:

“Svatko ima pravo na ispravni potez. To što je predsjednik izjavio da smatra da ta aktivnost ne spada u okvir njegove vlasti, je dobro. Ta rasprava se mora povesti odnosno odlučiti gdje će se donositi odluke o pomilovanjima, mora se uspostaviti sustav u koje se ne mogu tako mijenjati odluke sudbene vlasti. U ovom slučaju Milanović zastupa ispravan stav. Ako ostane kod toga da je dao izjavu da se tom ovlašću neće koristiti i ako održi danu riječ onda postoji nešto što radi ispravno i u skladu sa demokratskim stečevinama”, rekao nam je Gjenero i priznao:

“Hrvatska politička arena je dosta čudna pa imate na desnici ljude koji imaju čudne repove i obaveze prema akterima iz prethodnog nedemokratskog režima tako da ne vjerujem da će bezuvjetno nešto dobiti, ali neće niti izgubiti.

Mislim da predsjednik republike ne bi smio biti akter koji svoje odluke, svoje politike temelji na osnovu toga dobiva li ili gubi povjerenje, treba ga podržavati svaki put kad postupi kako treba.

Znate da ja njemu nisam sklon i ono dok je vrlo skromno organizirao svečanost inauguracije i održao vrlo dobar nastupni govor to su stvari za koje sam rekao da su izrazito dobre. To kažem i za ovu odluku ako do nje dođe pa to nešto znači”, rekao je Gjenero.

Konačna odluka oko pomilovanja očekuje se u narednim danima.