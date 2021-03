MILANOVIĆEVA KOLEGICA NAJBOGATIJA HRVATSKA SUTKINJA! Svi predsjednikovi ljudi na Ustavnom sudu

Autor: Iva Međugorac

Utjecaj politike na pravosuđe nerijetko se problematizira u javnom prostoru, a kada se govori o toj temi nerijetko i sami predstavnici politike prst upiru u Ustavni sud.

Posljednjih nekoliko mjeseci niz kritika na račun Ustavnog suda iznio je i predsjednik Zoran Milanović, prvo je to učinio u vrijeme kada je ovaj sud raspravljao o ustavnosti mjera donošenih u prvom valu pandemije korona virusa, a onda i prije nekoliko dana kada je Ustavni sud iznio svoje stajalište o njegovoj kandidatkinji za Vrhovni sud Zlati Đurđević, to što mu je i ovaj sud dao do znanja da mora poštovati proceduru Milanović je shvatio kao priklanjanje HDZ-u, a podsjetio je i kako je predsjednik tog suda Šeparović kum Vladimira Šeksa.

Premda danas problematizira utjecaj politike na Ustavni sud ne treba zaboraviti da na ovom sudu odluke donose i nekoć utjecajni SDP-ovci, jedan od njih je bivši predsjednik Sabora iz Milanovićeva premijerskog mandata Josip Leko.

No, daleko intrigantnija od Leke jest bivša saborska zastupnica socijaldemokrata Ingrid Antičević Marinović, koja danas slovi za jednu od najbogatijih sutkinja u državi – njena neto plaća iznosi 20.093,64 kune. U kategoriji “ostali prihodi”, Antičević Marinović navodi dodatnih – 1000 kuna. Odvjetničko društvo Marinović i partneri, uprihodi 82.000 kuna. Kada je o nekretninama, suprug joj je također odvjetnik, ovaj se “pravosudni” par ima čime pohvaliti. Naime, posjeduju kuću s okućnicom u Zadru od 224 m2 vrijednu 800.000 kuna, u Zadru se nalazi i 350.000 kuna vrijedan poslovni prostor od 40 m2.

Suvlasnica je oranice od 1165 m kvadratnih u Selinama, procijenjene na 50 tisuća kuna. Još je jedna oranica u Selinama iste vrijednosti, a prostire se na devet hektara. Naredna oranica u Selinama od 750 m2 vrijedi 45.000 kuna, dok je oranica od 33.000 m2 procijenjena na 30.000 kuna. Suprug je vlasnik kuće s okućnicom od 2200 ‘kvadrata’ u Smiličićima, vrijedne 600 tisuća kuna, u Crnu posjeduje oranicu od 7000 m2 procijenjenu na 250.000 kuna. Oranica na Olibu vrijedi 50.000 kuna, a prostire se na 37.383 m2. Kada je riječ o pokretninama, Antičević Marinović vlasnica je Renault Megana iz 2011. godine, vrijednog oko 70 tisuća kuna, dok suprug posjeduje Peugeot 607 iz 2003. godine, vrijedan 50 tisuća kuna.









Premda su na njega mnogi i zaboravili, to ne znači da se također bivši SDP-ovac Mato Arlović nema čime pohvaliti. Kao sudac Ustavnog suda mjesečno prima plaću od 20.708,60 kuna, a uz to od kapitala godišnje uprihodi 57.600 kuna. A sad duboko dišite jer na redu je popis njegovih nekretnina i njegove bolje polovice. Surpuga je vlasnica kuće u Premanturi od 137 m2, procijenjene na 600.000 kuna. Bračni par Arlović u Zagrebu posjeduje stan od 87,76 m2, vrijedan 925.000 kuna, a stan na Črnomercu od 229 m2 procijenjen je na 2,100.000 kuna. Građevinsko zemljište od 2375 m2 u Selnici Psarjevačkoj nedaleko Sv. Ivana Zeline, vrijedno je oko 50 tisuća kuna.

Arlovići su i vlasnici stana u Osijeku od 84 m2, vrijednog 500.000 kuna. U Orahovici Mato Arlović posjeduje građevinsko zemljište od 240 m2, vrijedno 35.000 kuna. Posjeduje i Volvo Xc 60 iz 2015. godine, vrijedan 240.000 kuna. Slike koje Arlovići imaju procijenjene su na 80.000 kuna, a supruga posjeduje nakit vrijedan 70.000 kuna, a tu je i biblioteka od 150.000 kuna. Čak 200 dionica Arenaturista Pula nominalne vrijednosti 300 kn, nalazi se u Arlovićevoj kartici, a kada se sve to zna, ne čudi ni 21.000 eura štednje, te još 100.000 kuna, dok je ušteđevina njegove supruge također 20.000 eura i 50.000 kuna.