MILANOVIĆEVA IZJAVA O HOS-U NIJE SLUČAJNA! Poznati novinar otkriva pozadinu

Izjavu predsjednika Zorana Milanovića o HOS-u na društvenim je mrežama prokomentirao poznati novinar Gordan Malić.

“Ovogodišnja državna komemoracija u Jasenovcu jasno je naznačila političke procese i buduću konfiguraciju vlasti. Nakon ljeta, pandemije i parlamentarnih izbora.

Baš kao na slici: Milanović između Plenkovića i Jandrokovića. Oko njih obigravaju zaštitari s medicinskim maskama. Iza rastu latice Bogdanovićevog cvijeta, u čijoj sjeni odmara Milorad Pupovac. Nedostaje samo budući koalicijski partner, Miroslav Škoro. On računa na glasove Hrvata koji smatraju da je Jasenovac bio radni logor, gdje su se događale i nesreće na radu. Dokaz za to su im tvrdnje raznih Bujančevih eksperata da na području Jasenovca još nisu pronađene masovne grobnice koje otkrivaju pokolj. I dok se duboko ne preore sve od Trebeža do Jablanca, djelovat će u uvjerenju kako demografski nestanak velikog broj Židova, Srba i Roma u NDH nije nikakav dokaz zločina ako pravaški CSI ne otkrije njihove ostatke i ustanovi jesu li hrvatski Židovi ubijeni ustaškim metkom ili su samo prepraćeni do krematorija u poljskom Oświęcimu, gdje nestaje sva odgovornost Pavelićevog režima…

Posljednje veliko istraživanje proveli su, dakako, sami komunisti, i to dosta davno, 1964. Bio je to treći po redu popis ljudskih gubitaka Jugoslavije u Drugome svjetskom ratu, proveden temeljem odluke Vlade Socijalističke Federativne Republike (SFR) Jugoslavije, a provodila ga je Komisija za popis žrtava rata Saveznog izvršnog vijeća (SIV) SFR Jugoslavije, u organizaciji Saveznog zavoda za statistiku i republičkih zavoda za statistiku. Prema tom popisu, kojeg su smatrali i najsistematičnije provedenim od rata, u svim logorima na području Jugoslavije tijekom Drugoga svjetskog rata život je izgubila 89 851 osoba. Znatan broj ubijen je i u logorima Njemačkoga Reicha i u logorima ostalih okupacijskih zemalja.

U NDH najviše je žrtava u logoru Jasenovac, prema objavljenom poimeničnom popisu 49 602, a u logoru Stara Gradiška – 9587. Ukupno, prema izvještajima s popisa nešto više od 59 500 žrtava. Na rad Komisije SIV-a ubrzo je stavljen embargo jer naručitelj, jugoslavenski partijski vrh, nije dobio poželjan broj ljudskih gubitaka Jugoslavije u Drugome svjetskom ratu od 1 706 000, nego dva puta manji, pa i bitno manji broj žrtava logora Jasenovac od službenog.

Popis je objavljen tek uoči raspada Jugoslavije, u izdanju Bošnjačkog instituta u Zurichu.

Brojkama s popisa baratali su i Franjo Tuđman u Institutu za historiju radničkog pokreta, i Bruno Bušić u ‘Žrtvama rata’, Hrvatski književni list, br. 15, 1969. Bušićeva istraživanja oslanjala su se i na pomoć hrvatskog SUBNOR-a, kojeg je u to vrijeme vodio Ivan Šibl, Tuđmanov prijatelj, par godina kasnije smijenjen sa svih funkcija. Tuđman je privatno branio stajalište da je broj ubijenih u Jasenovcu i nešto manji od 40 tisuća. To mi je u serijalu ‘Predsjednik’ potvrdilo više sugovornika.

Kako god, stotine tisuća ubijenih u Jasenovcu su paradoks i propaganda, a deseci tisuća genocid. Odgovornost Pavelićeve države time nije 10 puta manja. Jednaka je.

Zašto je Milanović u Jasenovcu grubo odgovorio na novinarsko pitanje o spomen ploči preminulih HOS-ovaca?

Uvjeren sam da nije nepromišljeno. Ti dani su iza njega. Sada kada nema odgovornost, osim za izrečeno, pazi šta govori. Taština mu je na dijeti, i stoji mu dobro. Tijekom korona krize bio je umjeren i neosoban, za razliku od jalnuša i smušenjaka u oporbi. Sve što kaže čista je realpolitika, pa i izjava o HOS-u. U džepu je več imao i odgovor na repliku – samog Franju Tuđmana. Zašto bi u pandemiji rejting rastao jedino Plenkoviću?

Uostalom, tim je napadom na desnicu pružio mogućnost HDZ-u da uzvrati, i oni su uzvratili spin backhandom na nabačen forehand. Vodstvo SDP-a zbilja nema šta tražiti u ovoj namještenoj partiji. Izbori su pred vratima, i jasno je da Milanović ne optira na Bernardića. Smatra da je za njega već kasno. Ali poslije ljeta, Klisović možda… On je Zokin, a radio je kod Tedeschija kao i neki Plenkovićevi. S HDZ-omom u Banskim dvorima, sigurniji je i njegov drugi mandat na Pantovčaku.

Što je sa Škorom u koroni? Nije dobro. Njegovi orbanovci i suverenovci Plenkovića prozivaju za autoritarno vladanje. To nikako ne ide zajedno u kampanji, njihovoj. A tek u pandemiji. Ništa od 25 mandata i premijerske funkcije. Poslije izbora jest će Plenkiju iz ruke.

Kao i s Tuđmanom uoči rata, pravaši opet nemaju sreće u tajmingu.

Za one koji misle da je Za dom spremni stari hrvatski pozdrav, a da Paragina politika nije bila ‘Srbe na vrbe’, evo mali memento s početka 90-ih. Ne znaš do kud politiku vodi HOS, a od kud KOS…”, napisao je Malić na Facebooku.