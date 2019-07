Milanovićeva ili Plenkovićeva vlada: Možete li pogoditi u kojoj je bilo više afera?

Autor: Iva Međugorec

Afera za aferom niže se u Vladi na čijem je čelu proeuropski premijer Andrej Plenković, čovjek koji se neopisivo brzo za briselskog činovnika stopio sa standardima hrvatske politike. Posljednjih dana svjedočili smo tako seriji priča koje su ozbiljno kompromitirale sada već bivšeg ministra uprave Lovru Kuščevića, kojega se proziva i zbog “krađe referenduma”, a osim toga, u aferi se našla i ministrica na odlasku Marija Pejčinović-Burić koja je u javnom prostoru prozivana zbog imenovanja veleposlanika, ali i zbog potencijalnog sukoba interesa zbog TE Peruča, a spočitavalo joj se i da je pomagala srpskoj vladi. Problema s aferama imala je i Plenkovićeva ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac koja se u fokusu našla nakon što je automobilom naletjela na djevojčicu, a nije imala ni važeću vozačku dozvolu, no to za briselskog premijera Plenkovića nije bio kriterij za ostavku, jer se, eto, propust toga tipa može svakome dogoditi. Dogodio se potom i drugi propust – Mercedes u obiteljskom dvorištu ministrice Žalac, kojemu nije bilo traga u njezinoj imovinskoj kartici, ali za to je ponudila objašnjenje da je riječ o vozilu njezinih roditelja. Javnost u to baš i nije povjerovala, ali tko pita javnost što misli. Javnost za mišljenje nitko ne pita ni kada je riječ o samom Plenkoviću koji još nije dokraja objasnio svoju ulogu i veze sa skupinom Borg i famoznim “lex Agrokorom”, a kada je o aferama riječ, kroz prste smo progledali i Goranu Mariću te Tomislavu Tolušiću.

Povučete li paralelu između Plenkovićeve i Vlade aktualnog predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića, dolazite do zaključka da neke pretjerane razlike, barem kada je o aferama riječ, nema. I Milanovićevu vladu obilježile su brojne ministarske afere, a kapitalac je po tom pitanju svakako šef HNS-a Ivan Vrdoljak koji na životu održava i Plenkovićevu Vladu, a kao jedna od najvećih afera u cipelama šefa liberala svakako će ostati zabilježeni famozni razdjelnici. Zbog afera prilikom obnove Gunje spominjala se bivša ministrica graditeljstva, aktualna šefica Glasa Anka Mrak-Taritaš, do danas među ostalim nije odgovoreno na pitanja o prodaji Croatia osiguranja, a osim toga, iz politike se nakon odlaska s vlasti povukao Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede koji je bio nedodirljiv premda je nizao aferu za aferom. Afere su obilježile i ministarski staž Miranda Mrsića, čija je supruga nagomilala dugove u svojoj tvrtki prema HZZO-u. Posao preko veze Milanovićev voditelj kampanje i bivši ministar Orsat Miljenić nudio je svojem znancu, Siniša Varga našao se u sukobu interesa jer je službenim autom išao na skijanje, a osim toga, dugo se pisalo i o preseljenju Zmajlovićeva Ministarstva zaštite okoliša, pri čemu se upozoravalo na niz nepravilnosti. Afere su obilježile i ministra Kotromanovića, no o njima se ni izbliza glasno nije progovaralo kao što se danas na sva zvona dižu Krstičevićevi propusti i afere.