MILANOVIĆEV POSJET BiH OBILJEŽEN INZISTIRANJEM NA DAYTONU, Gjenero: ‘Diplomatski problemi se rješavaju diplomatskom retorikom i metodama, a ne balkanskim naprasništvom!

Autor: Lucija Brailo

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ponedjeljak je proveo u radnom posjetu BiH, a njegov posjet susjednoj zemlji traje od 11. do 13. srpnja. Svojim je izjavama i potezima podignuo dosta bure u BiH, ali i u Hrvatskoj, pa smo za komentar pitali političkog analitičara Davora Gjenera, koji je za Dnevno prokomentirao Milanovićevo inzistiranje da se ne nalazi s političarima iz BiH dok god je Željko Komšić predstavnik Hrvata, budući ga oni nisu birali.

Važne poruke iz Viteza i Mostara, ali ne iz Srebrenice i Sarajeva

Za vrijeme boravka u BiH, Milanović je posjetio Vitez i Mostar, a još ga očekuju Ljubuški, Tomislavgrad i Livno. U Sarajevo, pak, nema namjeru ići, sve dok, kako je rekao, “se ne osigura da Hrvati sami biraju svoje predstavnike.”

Na upit novinara za pojašnjenje, rekao je da član Predsjedništva BiH “Željko Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda”.

Predsjednik u raspored svojih posjeta u BiH nije stavio niti Srebrenicu, u kojoj se 11. srpnja obilježavao kao 26. godišnjica genocida nad Bošnjacima, no u Vitezu se pojavio s Cvijetom Srebrenice na reveru. Na pitanje novinara zašto nije bio u Srebrenici, Milanović je podsjetio da je bio u Potočarima u vrijeme kada je obnašao dužnost premijera Republike Hrvatske.

“Bio sam tamo i vjerojatno ću otići opet. Isti sam čovjek, predstavljam istu državu. Nadam se da to nitko nije protumačio kao moje podcjenjivanje žrtava jer to je sve suprotno onome što sam u životu radio i govorio… No, ovo zlorabljenje je ljudski loše. Pokušava mi se imputirati nešto što nema veze sa mnom” rekao je Milanović.

Upitan kakvu poruku šalje Hrvatima u BiH, Milanović je kazao da se “neće dopustiti da se ide ispod standarda Daytona”.

“Dayton je i ustavno-pravni okvir za BiH, a Hrvatska je jedan od tri potpisnika i to je na snazi. I to će ubuduće biti u svim dokumentima međunarodnih organizacija u kojima je Hrvatska član. Ne bude li, neće biti ni tih dokumenata” naglasio je Milanović.

Inzistiranje na Daytonu u NATO Rezoluciji

Podsjetimo, sredinom lipnja, na samitu NATO-a, Milanović je uspio u naumu da u završnu deklaraciju samita NATO-a “ugura” Daytonski sporazum i reformu izbornog zakonodavstva u BiH. Do kompromisa između NATO-a i Pantovčaka došlo je 13. lipnja popodne, a navodno je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osobno nazvao hrvatskog predsjednika i rekao da je “sve riješeno”.









Do problema je došlo – iz Milanovićeve perspektive – zato što u dijelu dokumenta koji govori o reformama potrebnim za euroatlantske integracije BiH izrijekom nisu spominjani ni Dayton, ni reforma izbornog zakonodavstva ni referenca na konstitutivne narode. NATO je taj dio “‘ispustio” jer, tvrde, u njihovim dokumentima takvi detalji se ne unose, a Milanoviću su navodno popustili jer ne žele skandal.

Na Milanovićevo inzistiranje reagirao je tada i član predsjedništva BiH Željko Komšić.

“Zbog forsiranja prevladanog etničkog koncepta konstitutivnosti naroda, Hrvatska dolazi u sukob s NATO-om. Teško da jedna Hrvatska može zaustaviti ono što je interes NATO-a, k tome zalažući se za ono što nisu NATO i EU standardi“, poručio je tada Komšić.

‘Došli smo do toga da se Hrvatska mora grčevito boriti za interese Hrvata u BiH’

Nakon polaganja vijenca u Vitezu gdje je 1993. godine poginulo osmero nevine djece, Milanović se uputio u Mostar gdje je na tamošnjem Sveučilištu održao govor o nepravdi koju trpe Hrvati u BiH te dužnosti da ih država Hrvatska zaštiti. Poručio je kako Hrvatska neće dozvoliti da Daytonski sporazum više ne bude garancija konstitutivnosti Hrvata u Bosni Hercegovini.









“Došao sam na dan Srebrenice, genocida, ljudi koji su masakrirani. Ne mislim da dolazim kao prijatelj u BiH, ali neprijatelj sigurno nisam. Ja sam hrvatski predsjednik, BiH u ovim granicama i s ovakvim ustrojem kakav je zapisan u Daytonu, a sudionici su živi, nije ih prekrila tama – ta BiH je prijateljska, susjedna država. Ali kada govorimo o nekim općim stvarima, govorim o interesima države koja ima itekakav interes, sigurnosni i politički. Ovdje žive ljudi koji imaju hrvatsko državljanstvo. Ne samo radi emocija, dužnost nam je čuvati njihove interese i iz poslovnog aspekta. Sigurnosni, politički interes u pogledu stanja BiH je nešto što ne dijelimo ni s kim. Interes Hrvatske je po prirodi stvari veći od interesa Njemačke, Austrije, Italije, bilo koje države. Tko god kaže da dolazim uplitati se u unutarnje stvari BiH, podmeće”, poručio je Milanović.

‘Došlo je do devijacije da jedan narod bira dva od tri člana Predsjedništva’

Osvrnuo se na činjenicu da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva.

“Hrvatski narod ne može izabrati svog člana predsjedništva BiH. To je simbolična funkcija, ali ljudi su zbog simbolike činili vrlo dobre i vrlo grozne stvari. U Hrvatskoj su manjine zaštićene kao malo gdje. Hrvatska je u tom smislu standard iznad. Ali za predstavnike etničke grupe mogu glasati samo pripadnici te etničke grupe. Da biste glasali tako, morate se opredijeliti. Mi Hrvati se međusobno razlikujemo, tko god želi doći dobrodošao je. Ovo je država koja je zamišljena po modelu etničkog predstavljanja. Nije ispravno onemogućavati jednom narodu da ne može odabrati predstavnika”, rekao je Milanović između ostalog.

Dodao je kako je 2006. godine došlo do devijacije da jedan narod bira dva od ukupno tri člana predsjedništva te da je simbolika ponekad važnija od monete. Poručio je i kako smo došli do toga se Hrvatska mora grčevito boriti za interese Hrvata u BiH.

“Došli smo do toga da se danas moramo gurati i objašnjavati pred međunarodnim organizacijama. Naprosto to nekima ne odgovara, nekim državama. Državama čiji su vojnici bili u Srebrenici. Nizozemski vojnici ponijeli su se kao kukavice. Vrlo ružna priča. Od njih mogu dobiti savjet, ali naš interes je veći. Da nije bilo Hrvatske vojske kojoj danas zapovijedam, dogodio bi se Bihać. Ne znamo što bi uslijedilo, ali sigurno ne festival ljubavi i sreće”, zaključio je Milanović.

‘Milanovićev pokušaj destabiliziranja Vlade’

Gjenero tvrdi da se radi o još jednom neodgovornom potezu predsjednika Republike i još jednom pokušaju destabiliziranja centrističke, umjerene i racionalne Vlade.

“Vlada već jako dugo vodi jednu vrlo ozbiljnu političku kampanju pridobivanja potpore za hrvatski pogled na rješavanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, vezano za političku poziciju Hrvata u BiH. Hrvatski ambasadori vrlo ozbiljno pokušavaju u zemljama primateljicama steći potporu za taj pogled. Premijer i ministri lobiraju koliko mogu. Zadnji Dubrovnik forum je bio iskorišten za lobiranje u tom smjeru. Međutim, postoji objektivno jaka struja koja zagovara koncept “građanske države” i Hrvatska je tu u manjini nakon posjeta Ursule von der Leyen i izaslanika američkog predsjednika Sarajevu, jasno je da je Americi i Europi, a prije svega Njemačkoj, koja i kroz Cristiana Schmidta ima velik utjecaj na rješavanje problema u Bosni, prije svega cilj da se u izbornom zakonodavstvu riješi pitanje presuda Europskog suda za ljudska prava”, objašnjava Gjenero.

Dodaje kako je najstarija od njih presuda u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (koji su kao pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućeni da budu birani u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda Bosne i Hercegovine), a da je pitanje izborne pozicije Hrvata i onoga što se naziva legitimnom reprezentacijom ili legitimnim predstavljanjem u drugom planu.

“Na to reagirati lupanjem šakom o stol, za što nemate snage, na to zaoštravati odnose s euroatlantskim partnerima jednostavno nije pametno, nije racionalno, a upravo je to ono što pokušava raditi gospodin Milanović”, tvrdi Gjenero.

On smatra kako je to vrlo kriva politika koja će za Hrvatsku imati vrlo negativne posljedice.

“Diplomatski problemi se rješavaju diplomatskom retorikom i diplomatskim metodama, a ne balkanskim naprasništvom”, dodaje.

‘Ruski interesi na ovom prostoru’

Gjenero ističe i drugu dimenziju cijele stvari.

“Trenutačno samo oni koji djeluju kao ruski akteri, ruski agenti ili ljudi pod ruskim utjecajem, djeluju u smjeru zaoštravanja krize u BiH. Nažalost, ponašanje gospodina Milanovića je moguće tumačiti njegovim sustavnim podilaženjem ruskim interesima na ovom prostoru”, kaže Gjenero.

On tvrdi kako Milanović neće podnijeti nikakve posljedice jer, kako kaže, on je ionako već u izolaciji.

“Njega nitko ne zove, s njim se nitko ne konzultira, njega nitko ne smatra relevantnim sugovornikom. On je u Hrvatskoj otprilike ono što je Zeman u Češkoj, jednostavno netko tko ne funkcionira unutar demokratskog poretka”, ističe Gjenero.

‘Posljedica iskakanja iz euroatlantskih intergracija’

“Ja pretpostavljam da će premijer Plenković i Vlada uspjeti federirati ovaj problem, no očito je da je Milanovićev cilj da na unutarnjem planu u savezništvu s nacionalističkim radikalima, pogonjenima na ruski plin, nastoji destabilizirati vladu premijera Plenkovića”, kaže Gjenero.

On smatra kako je Milanović uvijek radio štetu u međunarodnim odnosima, pa ističe:

“Milanović ionako ne razumije međunarodne odnose, uvijek je u njima radio samo štete, tako da to nije s njegove strane ništa čudno. Ja pretpostavljam da će premijer imati sada još jedan dodatni posao objašnjavanja i smirivanja napetosti. To je sve dio iste političke logike i posljedica istog iskakanja iz euroatlantskih integracija, što predsjednik Milanović konstantno radi. Srećom, nije jedini, Zeman je malo gori od njega”, zaključio je Gjenero.