MILANOVIĆEV INAT S NATO DEKLARACIJOM! ‘Napravio je sebi medvjeđu uslugu, sada neće sloviti kao odlučan državnik, već kao čovjek sklon histeriji!’

Autor: Lucija Brailo

Nakon što je Milanoviću uspjelo u naumu da u završnu deklaraciju samita NATO-a “ugura” Daytonski sporazum i reformu izbornog zakonodavstva u BiH, uoči sastanka u Bruxellesu u ponedjeljak, analitičar Branimir Vidmarović za Dnevno je prokomentirao Milanovićev inat u vezi spomenute teme.

Naime, do kompromisa između NATO-a i Pantovčaka došlo je u nedjelju popodne, a navodno je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osobno nazvao hrvatskog predsjednika i rekao kako je “sve riješeno”.

“Nazvao me glavni tajnik jučer oko 15 sati i sve je riješeno u pola minute. To je mala stvar za ovaj summit, ali za nas je to Big foot, saskvoč”, poručio je ponosno predsjednik Zoran Milanović na summitu NATO-a u Bruxellesu, nakon što je izbila mala drama. Naime, predsjednik je primijetio kako u završnoj deklaraciji summita nije spomenut Daytonski sporazum i konstitutivnosti triju naroda BiH što ga je poprilično zasmetalo.

“Neke zemlje ne žele da se u završnoj deklaraciji summita NATO-a u Bruxellesu spominju Daytonski ugovor i konstitutivnost triju naroda, no Hrvatska za tako nešto neće dati suglasnost”, izjavio je Milanović pa zaprijetio da će Hrvatska blokirati deklaraciju ako se u njoj ne spomene dotični sporazum.

“Nisam zaprijetio, ali nakon šest dana ignoriranja i potpune gluhoće na našu molbu da se uopće spomene Daytonski sporazum morali smo reći da ćemo se suprotstaviti konsenzusu”, poručio je u ponedjeljak.

‘Angažman za vlastite političke poene’

Analitičar smatra kako je ovaj iznenadni Milanovićev angažman zapravo njegov angažman za vlastite političke poene, i kod kuće i u BiH.

“Moram priznati kako mi nije otpočetka bio razumljiv njegov angažman, nema drugog konteksta u koji ga možemo staviti, budući da se Dayton i Bosna i Hercegovina spominju u završnoj deklaraciji svakog NATO samita. Konkretno, privrženost Daytonu se spominje u zajedničkoj izjavi NATO ministara vanjskih poslova iz 2015. Nije to tako davno bilo, tamo se baš crno na bijelo spominje Dayton, Pariški sporazumi, privrženost, teritorijalna cjelovitost BiH”, ističe Vidmarović.

Objašnjava kako u kontekstu svega, te završne NATO izjave nisu genealogija, odnosno rodoslovlje svih političkih problema, oni nemaju tu funkciju da raspišu, raščlane u detalje svaku zemlju, nego da se zadaju nekakve smjernice.









‘Pokušava biti Orban’

“Ako ‘crno na bijelo’ piše u deklaraciji da NATO zemlje podržavaju Dayton i cjelovitost, onda je normalno da podržavaju i ono sve što ide uz to. I ne treba izmišljati toplu vodu, kao Milanović. Ja shvaćam da je sada Dayton svima vruća tema i da svi pokušavaju na neki način tu loviti neke političke poene. Nažalost, nauštrb ljudi u BiH, samo se poigravaju političkim glasovima. Jednostavno ne vidim neku Milanovićevu iskrenost u svemu tome, budući da ni prije nešto nije bio angažiran oko toga, a sad odjednom pokušava biti Orban ili zauzeti poljsku poziciju, a nema za to ni ovlasti, niti težine. Ok, uspio je ubaciti Dayton da ne bude nekog skandala i to je to”, jasan je Vidmarović.

On tvrdi kako deklaracija nije udžbenik iz povijesti koji prati političke situacije u takve detalje, već ističe kako su to smjernice, ono oko čega su se već svi složili.

“Zato je meni apsurdno to izmišljanje tople vode i uvrštavanje takvih detalja jer Dayton je spomenut 2015., a ako se Dayton spominje, onda se podrazumijeva i sve ostalo”, kaže Vidmarović te dodaje:

“Članice NATO-a su za Dayton, nitko nije za nekakvu reviziju koja bi išla van okvira konsenzusa i to je u redu, tako da mislim da Milanović ima nekakve svoje privatne političke eskapade, koje nisu zapravo vezane za stvarno stanje u BiH. Problem naših Hrvata u BiH nije nešto što se rješava unutar NATO-a. NATO ima zadaću da pripremi BiH, oni su za to da jednog dana u nekoj budućnosti BiH postane dio NATO saveza. To je ta zadaća NATO-a, sigurnosno i politički”, objasnio je Vidmarović.









“A sve ostalo unutar BiH, to je s jedne strane konstruktivni napor susjeda, nas naravno, to je EU, i to je sama BiH”, dodao je.

Diplomatska pobjeda predsjednika ili nešto drugo?

Iz Vlade, koju je u ovom sukobu s predsjednikom predstavljao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, poručili su u nedjelju kako su se oni “borili za točke koje su im važne” te da je “pitanje BiH koje je Milanović ‘izvadio iz šešira’ dio njihove politike“.

“Predsjednik Milanović je prepisivač svih naših napora”, zaključio je Grlić Radman.

Iako je Milanovićevo inzistiranje na neki način i njegova “diplomatska” pobjeda protiv Plenkovića, ali i Željka Komšića koji je u nedjelju reagirao rekavši kako zbog forsiranja prevladanog etničkog koncepta konstitutivnosti naroda Hrvatska dolazi u sukob s NATO-om, izgleda kako je Milanović ipak uspio dobiti ono što želi, što god mu to kasnije donijelo.

Naime, Vidmarović kaže kako ima dojam da Milanović sebe pokušava prezentirati kao utjecajnog političkog čimbenika u Hrvatskoj.

“Pokušava biti kućepazitelj, odnosno dušebrižnik za one probleme koje on sam zapravo ne može riješiti. Sad se, eto, tako postavio, ali to mu ne daje kredibilitet unutar NATO saveza zato što je prijetio skandalom. Napravio je sebi medvjeđu uslugu. On nakon toga neće sloviti kao odlučni državnik, nego kao čovjek koji je sklon histeriji”, zaključuje Branimir Vidmarović.