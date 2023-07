Milanovićev glasnogovornik žestoko raspalio po HDZ-u

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović odbio akreditaciju novinaru Jutarnjeg da prisustvuje njegovom obraćanju, nižu se reakcije iz javnosti, ali i iz političkih redova.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek (HDZ) izjavila je da je šokirana.

“Šokirana sam porukom koju Zoran Milanović šalje novinarima i cijeloj javnosti odlukom da se novinaru Jutarnjeg lista zabrani praćenje tiskovne konferencije u Uredu predsjednika”, istaknula je Obuljen Koržinek u priopćenju i tako izazvala glasnogovornika predsjednika Milanovića Nikolu Jelića.





Sukob s medijskom kućom

Podsjećamo, Jutarnji list je objavio kako im je u utorak bez ikakvog objašnjenja uskraćena akreditacija, odnosno da njihovom novinaru nije omogućen dolazak na konferenciju za novinare.

Predsjednik je to popratio objašnjenjem kako to “nije medijska kuća, nego kartel”, a njegov glasnogovornik je rekao da dolazak novinaru nije zabranjen, nego da nije bio pozvan.

“Zato što to nije medijska kuća, nego je to kartel. Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju cigansku svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar”, rekao je Milanović, odgovarajući na novinarski upit zašto novinaru Jutarnjeg lista nije omogućen dolazak.

Objava glasnogovornika

Večeras se na Twitteru javio Nikola Jelić, glasnogovornik Zorana Milanovića.

“Šokiran sam porukom koju ministrica zadužena za medije šalje novinarima i cijeloj hrvatskoj javnosti kada asistira javnom političkom vjenčanju Plenkovićeve Vlade i Hanza media. S pozicije moći odlučivanja o (ne)financiranju medija, tako lažljivo braniti neovisnost medija može samo HDZ”, napisao je Jelić.

Dodao je sliku rođendana Slobodne Dalmacije od prije nekoliko tjedana, gdje je glavni gost bio Andrej Plenković, a poveo je sa sobom kolege iz stranke.









Među njima je bila i ministrica Obuljen Koržinek.