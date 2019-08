Milanović žestoko na premijera i predsjednicu! Najavio svoju pobjedu na izborima

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat Zoran Milanović izjavio je danas da je uvjeren u pobjedu na predsjedničkim izborima a kampanju će zasnivati na tome da obilazi ljude a ne laže.

Građani i birači nemojte biti lakovjerni prema onima koji daju obećanja o tome da će Hrvatska biti najbogatija na svijetu i predlažu nešto što nije realno, naravno aludirajući na obećanja aktualne predsjednice na prošlim predsjedničkim izborima i njenoj kampanji.

‘Predsjednik si nikada ne može priuštiti luksuz da bježi. Ovo su teme za predsjednika republike. Ako te netko pita kako bi trebalo funkcionirati zdravstvo, a ti mu kao predsjednik to počneš objašnjavati, onda si prevarant, neiskren, jer to promijeniti ne možeš. Govoriš ljudima što bi voljeli čuti i nakon izbora im okreneš leđa. Ali ovo jesu teme koje se tiču kulture duha i kulture srca nacije, od nasilja i straha, od kulture nezaštićenosti, sve to nažalost seže još u ’90-e, kada je nasilje legitimizirano. To je način ponašanja i života HDZ-a u velikoj mjeri. I kada god se bliže izbori privremena taktika pomirljivosti se mijenja u vučju taktiku straha”, rekao je Milanović.

Zalažem se za modernu, otvoreno i progresivnu Hrvatsku. Za odlazak ljudi iz zemlje rekao je da nije dobro što odlaze iz bijesa. ”Bijes je jedno štetno stanje emocija. Ako predugo traje postaje ogorčenost. Ogorčenost je najgore stanje duha u kojem može zapasti jedna zajednica”, ističe Milanović.

Kako će to promjeniti Milanović kaže tako da će uvijek biti na strani slabijih, bez obzira o kojoj se skupini ljudi u društvu radi. “Promijenit će to, napominje, na način da uvijek bude na strani slabijeg. Za sebe kaže da je sklon impulzivnim reakcijama, no ne i divljačkim ispadima i oholosti kao što vidimo kod premijera i predsjednice i ministara. ”Takvu razinu oholosti nisam vidio. Pa ako sam vam ja bio bezobrazan i bahat – hello?!”