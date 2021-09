MILANOVIĆ VODI KOLINDU U SAD! Na službenom putu pojavit će se i ona, zna se tko će platiti put

Autor: Daniel Radman

Predsjednik Milanović pozvao je Kolindu Grabar Kitarović na put u Sjedninjene države! Biti će Kolinda u njegovoj pratnji, ali neće u službenoj delegaciji, već na neformalnim sastancima, javlja Nova TV.

Milanović putuje danas(subota), Kolinda je jučer (petak), a s obzirom da nije dio službene delegacije troškove puta snosit će sama.

Ovaj potez Milanovića pohvalio je i bivši ministar vanjskih poslova Miomir Žužul. “Milanoviću treba čestitati na hrabrom iskoraku, to dokazuje zrelost demokracije u Hrvatskoj i državnički pristup predsjednika“, rekao je.

Milanović se sastaje i s predstavnicima hrvatske zajednice

Milanović će u New Yorku biti od 19. rujna do 23. rujna, a sudjelovat će na 76. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Prema protokolu putovanja Milanović će u New Yorku susresti s glavnim tajnikom UN-a Antonijem Guterresom te turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

Susret će se predsjednik i s predstavnicima hrvatske zajednice te će održati predavanje na Sveučilištu Columbia.