Milanović već počinje pripreme za novi mandat: Ovo su ljudi s kojima će ponovno pokoriti Pantovčak

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković zajedno sa svojim ministrima i nekolicinom istaknutih stranačkih kolega zasukao je rukave i krenuo u kampanju za parlamentarne izbore iako još uvijek nije sasvim jasno kada bi se točno ti izbori trebali održati.

Ni sam Plenković nije posve siguran u to kada bi točno trebao izaći pred građane, ali je zato sasvim siguran da za parlamentarne izbore na terenu po stranačkim ograncima valja pripremiti situaciju i nastojati u što većem broju mobilizirati HDZ-ovo članstvo pošto su za Plenkovića nadolazeći izbori u najmanju ruku sudbonosni.

Već je sada vidljivo da će Plenkovićev najjači adut za izbore biti donedavni osječki župan, aktualni ministar obrane Ivan Anušić te ministri Tomo Medved i Oleg Butković kojima valja pridodati i novog ministra gospodarstva Damira Habijana, ali i Davora Božinovića baš kao i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

Prvi obrisi Plenkovićeva, odnosno HDZ-ova predizbornog tima tako se već naziru, međutim, prije nego što se uopće upusti u ozbiljniji dio kampanje HDZ će se morati suočiti sa svadljivim predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem koji vladajuće drži u šaci.

Odluka o izborima u Milanovićevim rukama

Prije svega Milanović je taj koji nakon raspuštanja Sabora u roku od najviše 60 dana mora odrediti datum održavanja izbora, a kada oni prođu predsjednik Republike imenuje mandatara, no to ne mora nužno biti šef one stranke koja je s parlamentarnih izbora izašla kao relativni pobjednik čega se u HDZ-u najviše pribojava. Političkom scenom međutim kruži nekoliko verzija priče o Milanoviću i njegovim planovima za parlamentarne izbore.

Prema jednoj verziji priče Milanović će kao što to priliči predsjedniku biti suzdržan i dopustiti da se izborni proces odvije sam po sebi. Oni koji Milanovića malo bolje poznaju u njegovu suzdržanost teško mogu povjerovati pa kažu da će on ako ništa drugo barem pokušati kritikama zagorčati kampanju premijeru Plenkoviću.

Neki pak drže da bi nakon izbora Milanović mogao Grbinu dati da pokuša sastaviti većinu s Mostom i Možemo, zbog čega bi HDZ mogao ostati kratkih rukava. Postoji i ona verzija priče u kojoj se kaže da bi Milanoviću zbog njegove borbe za još jedan mandat koja bi trebala krenuti koncem godine odgovaralo da HDZ ostane na vlasti te da su stoga i postignuti određeni dogovori slijedom kojih bi Milanović bez otezanja trebao udovoljiti HDZ-ovoj volji o raspisivanju izbora dok bi HDZ-ovci u tom scenariju na njega postali takozvanog fikus kandidata za kojeg se u startu zna da nema nikakve šanse u srazu s aktualnim predsjednikom.









Milanovićevi najvažniji suradnici

Sve se glasnije u političkim kuloarima spominje i Milanovićeva želja o formiranju tehničke vlade koja niti ne zvuči nerealno posebice ako ni jedna od stranaka formirati većinu. U slučaju da Milanović doista dođe do formiranja tehničke vlade poziciju tehničkog premijera bi prema tvrdnjama upućenih preuzeo Boris Lalovac koji spada u kategoriju Milanovićevih bliskih suradnika pa i prijatelja. Kada se pak generalno govori o ključnim Milanovićevim saveznicima i njegovim ljudima u političkoj areni tada na prvo mjesto nedvojbeno treba staviti Orsata Miljenića, bivšeg ministra pravosuđa iz Kukuriku vlade s kojim će se Milanović i sada pripremati za kampanju u kojoj će se boriti za još jedan mandat na Pantovčaku.









Upućeni svjedoče da Milanović u svojem timu za predsjedničke izbore neće imati previše ljudi, već će kampanju personalizirati i osloniti se na nekolicinu lojalnih kadrova. Osim Miljenića u skupinu najlojalnijih ulazi i bivši ravnatelj SOA-e Dragan Lozančić kojeg u Milanovićevom timu nazivaju predsjednikovim glasom razuma budući da Lozančić predsjedniku često sugerira da pokuša spustiti lopticu te da balansira usred svojih sukoba s premijerom, dok je Miljenić s druge strane predsjednikov operativac zadužen za pregovore s Plenkovićevim ljudima, ali i zadužen za sve njegove kritike iznesene na račun Plenkovićeve vlade u domeni pravosuđa. Zasluge za Milanovićevo zbližavanje s braniteljskom populacijom pa i zasluge za Milanovićeve konflikte s Plenkovićem oko VSOA-e snosi pak Marijan Mareković.

Izvan savjetničkog kruga Milanoviću je kod komunikacije s braniteljima, a posebice s generalima uvelike pomogao njegov prijatelj Ante Kotromanović. Iako slovi za neformalnog lidera desnice, Milanović se nerijetko konzultira i sa bivšim predsjednikom Stipom Mesićem. Važnu ulogu u Milanovićevom stožeru vjerojatno će ponovno imati i Ivan Račan koji je s aktualnim predsjednikom godinama prijateljski povezan.

Premda je predsjednik još uvijek prijateljski povezan i sa Joškom Klisovićem, na njega u ovoj kampanji koja mu predstoji ne misli računati. Kada se već govori o Milanovićevim prijateljstvima treba reći kako je on prijateljski povezan i sa aktualnim guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem.

Milanovićev prijatelj iz djetinjstva je i Emil Tedeschi vlasnik Atlantic grupe, ali i Siniša Petrović s kojim se poznaje još iz studentskih dana. U krug najboljih predsjednikovih prijatelja spada i poduzetnik Dinko Novoselec.