MILANOVIĆ UPUTIO OZBILJNO UPOZORENJE: Gdje dođe ruska čizma, otići neće! Kada drugi govore, Plenković šuti kao maca, kao zeko

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, na kojoj je, čestitajući Dan Grada, građanima poručio da budu ambiciozni i produktivni, da se drže pravila, ali i da se bore za svoje. „Borite se za svoje

pravice jer bez pravice i borbe za pravicu nema ničega, nema života.

Još je važnije da shvatiš koja su tvoja prava i da se za njih boriš, a da onome tko te ugnjetava, pružiš otpor“, istaknuo je predsjednik Milanović.

„Ništa ne nastaje preko noći. Uvijek je to bio rezultat rada dobrih i vrijednih ljudi, ali i dobre uprave, jer bez dobre uprave, dobre vlasti, pametnih, poštenih i fokusiranih ljudi – nema ničega“, rekao je predsjednik Milanović podsjetivši kako je Sveta Nedjelja izgledala prije trideset i više godina.





‘Kada drugi govore, Plenković šuti kao maca’

Milanović je dao izjavu nakon svečanosti.

“Nije žestok ton, sve što sam imao za reći, rekao sam, čovjek je zvao, tužno je koliko on i finska premijerka ne znaju što se zbiva u BiH, ako ništa drugo, sada zna više, to se neće riješiti preko noći i bez našeg jakog angažmana, mislim da hrvatsku javnost ne zanimaju Plenkovićeve gluposti za koga ja radim, neka pita Macrona radi li za Ruse. Može reći da sam mu druga ruka, jadno je da Plenković traljavo pokušava denuncirati predsjednika svoje države, a kada drugi to govore, šuti kao maca, kao mali zeko, neka napadne Erdogana ili Macrona”, rekao je Milanović.

Dodao je da će u posjet finskom predsjedniku relativno brzo.

“Neki dan je ministar vanjskih poslova ‘elokventno’ objasnio razgovore sa Scholzom, ja bi to htio vidjeti više nego Boga kako su oni razgovarali, pa ne zna govoriti”, rekao je predsjednik.

“Očito je da ni Šveđani ni Finci, s ni Amerikanci nisu razmišljali da bi prvo trebali razgovarati s Turcima koji uživaju u tome da sada cijepaju dlaku i lagano pritišću Šveđane s kojima nemaju dobre odnose. Očekivati da će ti netko s kim imaš takve odnose prepustiti tako lako je naivno. Ništa protiv Švedske i Finske, Švedska je zemlja ljudskih prava, Turska baš i ne, s obje mogu živjeti u NATO-u, ali ja nisam plaćen da razmišljam o Švedskoj. Mi imamo 1000 kilometara granice s BiH, imao stvarne probleme i njih može izboriti jedino hrvatsko vodstvo”.

‘Tamo gdje dođe ruska čizma, otići neće’

Ispada da je Macron glavni Putinov čovjek, rekao je.









“Imamo svoje interese i geografiju, na stranu ruska agresija, ovo je posljedica neznanja, provokativnog ponašanja dijela EU. Nije mi jasno što je mislio da treba paziti da se Rusiju ne ponizi. Oni su nasilni. To je užasno zapetljana situacija koja je nažalost jednosmjerna, Zelenski nema izbora osim da govori i radi što radi, a to vodi u poraz. Tamo gdje dođe ruska čizma, otići neće. To je nevjerojatno moćna vojna sila. U Ukrajini se gine, do zadnjeg Ukrajinca”, rekao je predsjednik.

Zašto su na Zrinjevac zvali Galbraitha?

Milanović je rekao da su na Zrinjevac pozvali Galbraitha, 30 godina ljudi nisu svjesni ambijenta u kojem žive, Raspudić je rekao da je Galbraith u Hagu svjedočio protiv Hrvatske, to je točno, kaže predsjednik.

“Ne govorimo o parnici u kojoj moraš govoriti istinu pred sudom, to je politički sud, njegovo mišljenje je štetno za Hrvatsku, za percepciju Hrvatske, i takvom čovjeku, koji možda nije persona non grata, ali mu ne treba pridržavati vrata, oni ga pozovu da bude jedini strani govornik. Zaključujem da su, kako narod kaže, stražnjica-glava. To je čovjek s kojim se Miroslav Tuđman u knjizi objašnjava štetnost i zlonamjernost tog ambasadora koji nakon Hrvatske nije bio ništa. Nitko iz HDZ-a to ne čita, ja moram braniti HDZ-ove prvake u BiH, Marinka Čavaru. Onaj tko je Galbraitha pozvao, ne čita zapisnika. Ova zemlja mora naučiti razlikovati one koji joj žele dobro, koji joj ne žele ništa i one koji žele zlo. U protivnom vas drže za budalu”.









Komentirao je referendume i promjenu zakona.

“Ja sam 2014. godine kroz svoju parlamentarnu većinu skupljao glasove za izmjenu ustava, da se oteža referendum. Došli smo do 99 glasova, onda je odustao HDSSB. Imali su svoje razloge, valjda su se bojali da ih se ne prokaže kao naše saveznike. Falila su dva glasa da postavimo više kriterije za referendum. Tko je bio živčano protiv? HDZ-ov zastupnik Plenković, on je išao tada u šator u Savskoj”, rekao je.

“Tada im to nije odgovaralo. Ja ne mogu sad kazati da sam protiv toga. Ja i sad govorim ono što sam govorio tada, to bi trebalo promijeniti, ali tu ima 20 stvari koje bi trebalo promijeniti. To sad samo njemu odgovara, i to danas, nakon što je Ustavni sud napravio ustavni udar. Ne zaboravite što je Ustavni sud napravio, oni su zabranili referendum za kojeg je skupljeno 400.000 potpisa”, kazao je Milanović.

Svoj stav ponovit će na samitu NATO-a

Na kraju je još jednom govorio o svom stavu prema ulasku Švedske i Finske u NATO.

“Ja ću svoj stav ponoviti na samitu NATO-a, svima ću u pet minuta pročitati koji su Hrvatski problemi, stat ćemo vam nogom u vrata dok nas ne saslušaju. Ja poštujem takve ljude, ali oni moraju poštovati nas, nemam ništa protiv Finske i Švedske, hrvatska vojska je čekala 10 godina, oni moraju 10 tjedana, ali neka ih. Ja sam spreman popit bukvicu za Hrvatsku, ali dajte malo samopoštovanja!”.