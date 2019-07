MILANOVIĆ ULOVLJEN U ŽENSKOM DRUŠTVU: Tko je Karamarkov partner s kojim je pio kavu?

”Skupilo se dobro društvo večeras. Posjetio sam dragog prijatelja, gradonačelnika Osijeka Ivicu Vrkića. S Ivicom je uvijek zadovoljstvo razgovarati i čuti njegova razmišljanja”, napisao je na svojem Facebook profilu SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović, kojemu je društvo radila njegova stranačka kolegica, europarlamentarka Biljana Borzan, a osim toga na fotografiji koju je objavio na ovoj popularnoj društvenoj mreži vidljiv je i Orsat Miljenić. No, ono što je svakako zanimljivo jest susret s gradonačelnikom Vrkićem, koji je posljednjih nekoliko mjeseci na bolovanju, a koji je nešto prije toga tvrdio kako mu je bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko nudio suradnju, i to na način da baš on bude njihov predsjednički kandidat, prije nego li je ta funkcija ponuđena aktualnoj šefici države Kolindi Grabar-Kitarović.