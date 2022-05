MILANOVIĆ UDARIO U BOLNU TOČKU: Hrvatska je nikakav igrač, platit će europski građani. Putin će se zadovoljno smješkati

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U povodu Dana Grada Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici dodijeljena su javna priznanja Grada Zagreba.

Svečanosti je prisustvovao predsjednik Republike Zoran Milanović.

Uz njega, nazočnima se obratio predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a dodijelili su 15 Nagrada Grada Zagreba i nagradu Zagrepčanka godine.





Zoran Milanović je komentirao embargo ruske nafte.

“Volio bih da je Hrvatska ključni igrač, ali nije, Hrvatska je nikakav igrač”, rekao je predsjednik dodajući da Hrvatska već sada dobiva dio plina i nafte preko Srbije te da je “ključni igrač Mađarska”.

“Hrvatsku nitko ništa ne pita jer ne postavljamo pitanja. Mađarska je kao svoj interes prepoznala uvoz ruske nafte. Ta nafta će završiti ovdje ili ondje. Ti razlozi koje EU navodi za neuvođenje plinskog embarga vrijeđa zdrav razum. Pa uvedite onda potpuno embargo. Sankcije ne funkcioniraju. Niti je rublja pala niti Rusija to osjeća. Cijenu će platiti europski građani, Putin će se zadovoljno smješkat, a ta nafta i plin će otići drugdje jer je potražnja velika”, kaže predsjednik dodajući da takve sankcije kakve je EU uvela Rusiji ne bi funkcionirale ni u Srbiji.

Europske građane zbog svega što se događa očekuje – skupoća, govori predsjednik dodajući da su Hrvatska, Mađarska i Poljska podjednako razvijene. “Nažalost, nismo kao Austrija nego kao Mađarska”, kaže Milanović.

“Oni koji rade za 7 tisuća kuna će osjetiti”, rekao je. “INA je ubijena, Hrvatska ju je prodala na dijelove”, kaže Plenković.

O izjavi Ane Brnabić

Komentar na izjavu Ane Brnabić da su Hrvati etnički očistili Hrvatsku.









“Njezine političke izjave nemaju težinu, stavljaju nas u glupu poziciju, Vučić se mora boriti s promjenama političkog kursa, bijega od Putina, Vučić je pregazio neke od temelja vjere srpske vanjske politike, srpsko-rusko bratstvo nije povijesna konstanta, dolazi u valovima, Vučić je morao birati. Sad kao da Hrvatska uvede nadležnost za sva kaznena djela u Srbiji za koja nije nastupila zastara. Posljedice univerzalne jurisdikcije su opasne, vratiti će ti se, posebno ako si Srbija koja je nedefinirana, ja znam što Vučić gleda, on gleda rasplet situacije u Ukrajini, napredovanje ruske vojske i svaki dan bilježi, ako to krene u smjeru u kojem nažalost ide, za mjesec dana će biti jači, kupuje vrijeme. Gleda, kalkulira, ide dobro prema njegovom mišljenju. Opasne su takve izjave za Srbije, ali moja nadležnost tu završava, to je opasno za njih, neće ih Hrvatska napasti, da kupe tri puta više oružja, opet su bezopasni, Hrvatska je u NATO-u. Naoružavaju se, ali to je slabo. Ukrajina je jako naoružana pa opet ne pomaže. Ako si dio jakog saveza, to je nebitno, ako si na vjetrometini, onda ovako patiš. Zato kažem da je politika Beograda prije svega opasna za Srbiju, strest ćemo to kao prhut s revera”.

Vučić položio zakletvu, nije se sreo s njim.

“Moj politički utjecaj je neusporediv s njegovim u Srbiji, naši kriteriji su drugačiji. Srbija je odabrala takav model vlasti, predsjednik je gazda svega, iako im Ustav podsjeća na naš”.









Komentirao proslavu Dana državnosti

O Danu državnosti.

“To je nasilje parlamentarne većine, ukidanje, iz osobnog hira jedne osobe, običaja koji je bio 20 godina, da se Dan državnosti obilježava 25.6. kada je Sabor donio odluku o razdruživanju, kada je hrvatski narod odlučio da izlazi iz Jugoslavije i to je mudrošću Ive Škrabala, ali i velike Saborske većine promijenjeno, određen je 25.6., zanimljivo je da o povratku na staro nisu govorili ni Sanader ni Karamarko, čudnovati HDZ-ovac, samo što nije s petokrakom na posao dolazio kod Mesića. 30.5 Hrvatska je dobila Tuđmana za predsjednika predsjedništva, 17 dana prije te povijesne odluke hrvatskog sabora do pošalje delegaciju u Beograd, bili su neredi na Dinamovom stadionu kada je Boban kopačkom maznuo policajca. To je bilo 1990,, godinu dana na maksimirskom stadionu igraju Dinamo i Zvezda. Usred rata? Možda baš i ne. Nakon toga se igra još nekoliko kola. 30.5, nije Dan državnosti”.

Odluka Sabora o raskidu veza je donesena 25. lipnja, to je dan neovisnosti, to je teško za shvatiti? Kao što je Plenković rekao, malo oštrije, pod prijetnjom hapšenja, našalio se.

“Rekao sam da neću sudjelovati u danju pečenja volova, ako nemaš bolje ideje od koncerta u HNK, zavališ se, malo prčkaš po mobitelu… Mogli smo organizirati turnir u beli, ako nemaš nikakvih sadržaja. Kotromanović i ja, uz opstrukcije, mi smo organizirali vojnu paradu. Ne treba ih prečesto, ali povremeno, to su nam probali srušiti. Na kraju su u zapovjednom vozilu bili Kotromanović i Kolinda. Meni je radni dan stalno, ja sam jučer bio u Uredu, u trenirci iz Konščinske. Moje radno vrijeme je 24 sata dnevno. Moji službenici imaju slobodan dan, štiti ih kolektivni ugovor”.

Primirje s Banožićem?

Banožić je rekao da je bio dobrodošao, može li biti primirja?

“Što se mene tiče on je dobrodošao živjeti u Zagrebu. Opet smo došli na jaglaca, a njegovo vrijeme je prošlo, jaglaci su pregaženi. Je li bio u DORH-u, ja sam bio 2016., morao sam dati iskaz o totalnoj gluposti, ta kaznena prijava je odbačena. Po meni je podnositelje trebalo privesti. Dva mjeseca kasnije imam debatu s Plenkovićem, visila mu je etiketa pred početka snimanja, grizem se što sam mu na to ukazao. Voditelj na HTV-u me pita što ćemo s odbačenom kaznenom prijavom. Rekao sam kako, što ćemo s nečim što je odbačeno. Ovo Banožiću se još kuha. Pitam što je s Banetovom prijavom? Zašto već nije bio u DORH-u? Što se čeka? Neka DORH radi svoj posao, mene su odmah zvali. Dao izjavu kao bivši premijer. Što je s Banetom? Sugeriram da se Tomašević i pročelnici koje ne može izabrati, samo treba uzeti zapisnik kako je Banožić pričao s dvije djelatnice, i to je pravilo. Osloboite čovjeka, ne volim da pate nevini i maleni”.