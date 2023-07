Milanović u svom stilu: ‘Ni ja nisam shvaćao dok me supruga nije nazvala da nešto skinem s balkona’

Autor: Daniel Radman

Nakon što je sazvao izvanrednu sjednicu Sabora, predsjednik Zoran Milanović nastavlja sa svojim protokolarnim obvezama.

Danas boravi u Općini Krapinske Toplice koja slavi 22. srpnja slavi svoj dan, a Milanović se zaputio u tamošnji Dom kulture gdje se održava svečana sjednica Općinskog vijeća.

Ovo je prvi puta

“Ja sam na zahtjev oporbe, bez da sam se izravno uključio, dao ključeve dvorane da igraju na koš a ne ništa ne porazbijaju”, kratko je prokomentirao.

“Ovo je prvi puta da je predsjednik Republike, politički, sazvao sjednicu u pisanom obliku. Ne da sam viknuo preko brega, ja sam, ponavljam, ne baš pretjerano dobre volje sazvao sjednicu. Ustav nije plišani medo, mada ni njega ne trebate napucavati ali mnogi to rade, a predsjedniku u parlamentu nije mjesto”, bio je slikovit u svom stilu.

Odmah je najavio da ga Sabor neće vidjeti.

“Predsjedniku nije mjesto u Saboru, koja bi bila moja uloga? Da pročitam ono što sam napisao? To može i moj glasnogovornik.”

Upitan je i za jučerašnje stravično nevrijeme, novinarku je zanimalo smatra li da je sustav negdje zakazao.

“Ne znam, ne mogu upirati ni u koga. Osim što je to dva sata prije bilo u Koruškoj. Iznenadilo me, odmah sam to povezao s nečim što je putovalo dva sata. Ima smisla što pitate, nisam dobio najavu.. To je bilo od Zaprešića do Leskovca, nije lokalno. Pa onaj čovjek koji je bio na kranu, sigurno bi se spustio, nije lud. Ni ja nisam shvaćao dok me supruga nije nazvala da nešto skinem s balkona. I onda vidim da vjetar čupa stablo. Nije došlo iz Duha svetog, već iz Austrije, Slovenije”, mišljenja je.