MILANOVIĆ U SJENI KORONE! Okružio se intrigantnim ljudima: Što priprema?

U sjeni korona krize i samoizolacije u kojoj je zbog korona virusa završio premijer Andrej Plenković predsjednik Zoran Milanović predstavio je svoj Ekonomski savjet.

Tim je to u kojega je predsjednik Republike pozvao zanimljiva lica, a na čelu Savjeta pojavio se doktor Velimir Mačkić koji je i inače predsjednikov savjetnik za ekonomska pitanja. U Milanovićevom Ekonomskom savjetu pojavljuje se i doktor Boris Cota sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta koji je savjete s područja ekonomije dijelio i bivšem predsjedniku Ivi Josipoviću. Svoj tim aktualni je predsjednik pojačao s profesoricom Đulom Borzan s osječkog Ekonomskog fakulteta, a tu je i profesor Bruno Corić sa splitske Ekonomije kao i profesor Saša Drezgić sa riječkog Ekonomskog fakulteta te Vinko Muštra sa Ekonomskog fakulteta u Splitu, ali i Tomislav Hermaus sa zagrebačke ‘Ekonomije’.

Osim što je u svoj tim Milanović uvrstio istaknute profesore sa svih ekonomskih fakulteta u državi, ondje se također nalaze i ljudi poput doktorice Ane Grdović Gnip sa Fakulteta za matematiku, prirodne znanosti i informacijske tehnologije Sveučilišta Primorska Košar. Osim toga, valja spomenuti i Marija Hoiznera sa Bečkog instituta za međunarodne odnose kao i doktora Igora Matutinovića sa Sheffed Business Swchol kao i Marina Tkaleca sa Ekonomskog instituta Zagreb, ali i Ivu Tomić iz Hrvatske udruge poslodavaca. Osinivanje ovog savjeta neobično je utoliko što Milanović kao predsjednik na ekonomskog polju gotovo da i nema ovlasti, ali usprkos tome formirao je savjetnički tim s daleko zvučnijim imenima no što ih je imao u vrijeme kada je bio predsjednik Vlade. u to je doba njegova savjetnica za gospodarstvo bila Spomenka Rakušić koja je opisivana kao stručnjakinja za hortikulturu, marketing i vanjsku trgovinu. Istini za volju, Milanović je kao premije organizirao razne okrugle stolove na kojima je o gospodarstvu progovarao s ljudima poput Emila Tedeschkija i povjesničara Nevena Budaka te Tvrtka Jakovine, najavljivao se u to doba i razvojni dokument Vizija 2030. u kojem su se trebali oformiti dugoročni planovi za hrvatsku budućnost, no dokument toga tipa nikada nismo imali prilike vidjeti, a osim toga s vremenom su i famozni Milanopvićevi okrugli stolovi prestali postojati pošto su se sastanci renomirane družine prorijedili pa zato ne čudi da u ovom novom ekonomskom savjetu nema nikoga iz ere njegova predsjedanja Vladom, no isto se tako ovaj Ekonomski savjet može opisati ispunjavanjem forme, jer teško da će Plenković i članovi njegove Vlade imati potrebe saslušati bilo što, što stiže s Pantovčaka na ovu temu.