MILANOVIĆ U RATU PROTIV HDZ-A! Njegov suradnik već spominje iduću metu: Banožiću su dani odbrojani?

Sukobu između ministra obrane Maria Banožića i predsjednika Zorana Milanovića ne nazire se kraj, pa je slijedom toga svoje neslaganje s predsjednikom ministar pokazao i u Našicama, iz kojih se vratio u Zagreb. U Našicama su predsjednik i Banožić trebali sudjelovati na svečanom ispraćaju hrvatskih vojnika u NATO operaciju na Kosovo.

I dok je MORH na ispraćaj pozvao novinare, Milanović je predstavnicima medija postao obavijest da njihovo sudjelovanje na tom događaju nije predviđeno. U skladu s predsjednikovim uputama, novinari u krug vojarne nisu ni pušteni, a Banožić se o svemu oglasio na društvenim mrežama.

”Nisam otišao u našičku vojarnu “132. brigade HV” na ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR jer ne želim sudjelovati u igrokazu gospodina koji nažalost ne razumije prve dvije rečenice iz ove objave. Pripadnicima 36. hrvatskog kontingenta želim sretan put i uspješnu misiju. Vidimo se uskoro”, napisao je Banožić.

Premda novinari nisu pušteni u krug vojarne, Milanović se u Našicama novinarima ipak obratio tvrdeći da je odluku donio radi toga što ne želi da se dnevna politika događa u vojarni.

“Ministar neće govoriti dok ne vrati brigadira u sustav, ne dopuštam iskaljivanje na časnicima, s lažnim obrazloženjem, kao što s lažnim obrazloženjem lete i Pilatusi. I o tome ću nešto reći. Medijima nije rečeno da ne mogu doći, nego da ne mogu ući. Nemate o čemu izvještavati unutra, ono što se dogodilo unutra je snimljeno i dobit ćete sve. Neću dopustiti dnevnu politiku i HDZ-ovce u vojarni”, komentirao je Milanović koji smatra da je Banožić odlaskom u Zagreb svoje ljude ostavio na cjedilu. Bespoštedno je predsjednik Milanovića napao i zbog letova koji su zadnjih dana također vruća tema.

“Ne znam što o njegovim letovima misle njegovi kolege koji idu preko naplatnih kućica. On hitno leti, a najavi let dan ranije. I onda ga nema ni u letnom manifestu. Ali, srećom, na kraju ga ne možeš prevariti. I onda kaže da je sve radio na poziv Ratnog zrakoplovstva. Kada gospodin hitno leti, da mu se ne bi ohladila janjetina u Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, a najavi dan ranije hitni let… Ako to ne smeta njegovim kolegama koji se voze šinobusom, onda me baš briga. Ali ne može se to događati bez pisanog traga, to je strašno što radi”, ocijenio je predsjednik Republike, a oni koji s Milanovićem surađuju tvrde kako će on nastaviti blokirati Banožića te da će raditi na tome sve dok se on ne povuče s pozicije ministra obrane, pošto predsjednik drži da on tome nije dorastao.

”Milanović očekuje da on odstupi nakon što potpišemo ugovor za kupovinu borbenih aviona”, komentira naš sugovornik iz Ureda predsjednika te dodaje da ovaj sukob u jednoj mjeri i jest obračun s premijerom Plenkovićem. ”On je taj koji ga drži, situacija u vojsci nije dobra, koliko god oni tvrdili da jest i po tom se pitanju moraju početi poduzimati konkretni i vidljivi koraci”, kaže Milanovićev suradnik te napominje kako se predsjednik doista pretvara u jedinu realnu Plenkovićevu, odnosno HDZ-ovu oporbu na aktualnoj političkoj sceni.

”To vam je svojevrsni rat koji će imati brojne kolateralne žrtve u nizu institucija, Milanović se prvo fokusirao na pravosuđe, sada je na redu vojska, a onda očekujte sukobe oko sigurnosnih službi, Milanović će definitivno do maksimuma koristiti svoje ovlasti, sviđalo se to HDZ-ovcima ili ne”, zaključuje njegov suradnik, dok u Plenkovićevom timu tvrde kako se u Banožićev sukob nemaju namjeru uplitati.









“Premijer ne strahuje od Milanovića, niti on njemu išta može, prijetnje blokadom opasne su za obje strane, prema tome predsjednik mora paziti do koje će se razine zaigrati, Plenković ne razmišlja o micanju ministra Banožića, dapače, jasno je kako udarajući na njega, Milanović udara na premijera, on će po ovom pitanju ostati suzdržan, ali i mi vidimo o čemu se tu radi, nisu slučajni ni ti medijski napisi o navodnim ministrovim aferama, sve je to orkestrirani napad na Plenkovića, koji se nalazi u iznimno kriznoj situaciji ponajviše radi korona krize, nastoje ga destabilizirati sa svih strana, no to neće proći”, zaključuju u Vladi.