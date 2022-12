MILANOVIĆ U NOVOJ GODINI IDE U PRESUDNI OKRŠAJ S PLENKOVIĆEM! Uskoro otvara najvažniju temu u državi: Zahtijevati će istragu

Autor: Iva Međugorac

Godinu koja je za nama zasigurno su obilježili istupi predsjednika Zorana Milanovića zahvaljujući kojima je postao jedan od najpopularnijih političara u državi, a koji su mu uz ostalo donijeli titulu jednoga od lidera desnice, koja još uvijek nije posve sigurna što točno može dobiti od Milanovića koji je posljednji puta u njihovim očima ozbiljno porastao onoga časa kada je odbio pomilovati Perkovića i Mustača, udbaški dvojac čiji je zahtjev za pomilovanje potpisala nekolicina generala predvođenih Antom Gotovinom.

Svjestan je predsjednik svoje popularnosti na desnom spektru koja uz ostalo dolazi od toga što uspješno nagriza sve HDZ-ove baze od branitelja do Hrvata u Bosni i Hercegovini, iako nerijetko pada na testu dosljednosti, no to se pored njegove retorike i osebujnog karaktera ne uspijeva probiti u medije, jer Milanović kao svaki zreo političar uspješno kamuflira svoje gafove baš kao što vješto kamuflira prijateljevanje s Miloradom Dodikom, kojega nazivaju glavnim proruskim igračem na Balkanu.

Milanović je spreman za nove ratove

Pita li se Milanovića on se s Dodikom sastaje isključivo radi interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, mada istini za volju Milanović za te njihove interese nije odradio nikakav značajniji iskorak. Odradio je zato Milanović serijal ratova s HDZ-ovcima, i premijerom Plenkovićem koji se nastavljaju i u godini pred nama. ”Milanović je najavio da će ih blokirati na svakom koraku, i on će na tome nastaviti inzistirati. Bez obzira na to što se s Plenkovićem mora susresti na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost ne treba računati na zatopljenje odnosa, njemu je trn u oku ministar Banožić, a dok njega ne makne sa čela obrane Milanović se neće smiriti, štoviše on bi uskoro trebao otvoriti teme koje se odnose na obavještajnu službu i funkcioniranje iste, a tu bi Plenković opet mogao imati problema”, najavljuje naš sugovornik iz Ureda predsjednika te podsjeća da još uvijek nije imenovan prvi čovjek VSOA-e, no još uvijek nisu imenovani ni predstavnici u diplomatskoj službi.





”Plenković naivno očekuje da Milanović popusti i da on kadrovira po diplomaciji, a to također neće ići baš kao što mu nije prošlo glasanje u Saboru za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Mogu oni od jutra do mraka ponavljati da je Milanović igrač Kremlja, ali Milanović govori ono što narod misli i to mu sasvim korektno ide. U diplomaciju se neće ići po Plenkovićevim željama već po načelu pola, pola, a premijer to očigledno odbija prihvatiti, Milanović također želi da ga se ne zaobilazi kada je u pitanju obrana i vojska, a HDZ-ovci ga uporno opstruiraju na svakom koraku i zato i imaju rat kojem svjedočite”, kaže naš sugovornik te dodaje da je predsjednik daleko od onoga kakvim ga se u medijskom prostoru prezentira.

Zna da se zamjerio i novinarima

”Predsjednik vrlo dobro zna da se nekim svojim izjavama i konkretnim prozivkama zamjerio određenom djelu novinara, ali Milanović je iznimno informiran, on vodi računa o svakoj svojoj izjavi i ne lupa u prazno, on svakodnevno sate provodi čitajući domaće i strane medije, informacije naprosto upija, i vrlo često sluša sugestije svojih savjetnika i komunicira s raznim stručnjacima”, nabaja jedan od njegovih suradnika te napominje kako je najvažnija karika u Milanovićevom timu bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić zbog kojeg svojedobno i jest ušao u sukob s premijerom oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, pri čemu se na koncu pokazalo da je predsjednikov kandidat ipak izabran pa shodno tome Vrhovnim sudom upravlja Radovan Dobronić.

”Milanović je time pokazao da je bio u pravu, i da je poentirao nad Plenkovićem baš kao i za slučaj s ukrajinskim vojnicima, premijer ga nije smio zaobići i to je činjenica koja stoji i u Ustavu, Milanović ništa ne tumači na svoj način bez da se konzultira sa stručnjacima, a sada kada su mu stali na žulj u stanju je inzistirati i na tome da se provedu istrage protiv Banožića kojega je prozivala zviždačica Maja Đerek”, najavljuje naš sugovornik pa kao drugog vjernog suradnika predsjednika Milanovića spominje bivšeg ravnatelja SOA-e Dragana Lozančića. ‘

‘Zbog njega predsjednik i želi uvesti reda u obavještajnu službu, to je idući rat koji od njega možete očekivati, vidjeli ste na primjeru VSOA-e da tu vlada potpuni kaos i da su to službe koje je potrebno urediti i preustrojiti”, kaže naš sugovornik iz Ureda predsjednika u kojem kao savjetnik djeluje i Marijan Mareković koji predsjednika i jest povezao s generalima i braniteljskom populacijom. Pri tome važnu ulogu ima i predsjednikov prijatelj Ante Kotromanović, a poneki koristan savjet Milanović ubire i od Stipe Mesića s kojim je redovito u kontaktu, dok sa bivšim predsjednikom i svojim nekadašnjim stranačkim kolegom Ivom Josipovićem predsjednik Milanović gotovo nikada ne kontaktira.