Milanović spreman ‘zgaziti’ Kolindu: Podržavaju ga dva moćna poduzetnika, i moćni bivši ministar

U trenutku, kada se u javnom prostoru sve intenzivnije progovara o predsjedničkim izborima, u javni je prostor slučajno, ili ne dospjela intrigantna fotografija. Riječ je dakako o slici koju je na Facebooku objavio SDP-ov Željko Jovanović, a koja je ovjekovječena u jednome porečkom restoranu.

“U Dobrom Društvu, ponedjeljak popodne kod Pante! Nezaboravno”, napisao je Jovanović u čijem se društvu nalaze SDP-ovi Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin i Mihael Zmajlović, no najzanimljivija persona na slici svakamo je bivši premijer i bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović, koji se očigledno dobro zabavio s ekipom koja posljednjih mjeseci diže bunu protiv aktualnog šefa Partije Davora Bernardića.

U kontekstu ove priče valja podsjetiti na Milanovićevu potencijalnu kandidaturu za predsjednika države, o kojoj se sve intenzivnije progovara u javnom prostoru, iako on osobno do sada po tome pitanju nije progovarao. No, svakako je znakovito ovo druženje, koje je uslijedilo nakon što se prije nekoliko tjedana u sličnoj atmosferi družio i slikao s predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora. Istodobno, u djelu medija nagađalo se kako je Milanović u tajnosti kavu popio i s novopečenom političarkom Dalijom Orešković koju dio javnosti povezuje upravo s Milanovićevim povratkom u političku arenu.

Je li i ovaj posljednji sastanak stranačkih kolega dio toga scenarija, pitanje je koje za sada ostaje obavijeno velom tajni. Nije međutim tajna da se posljednjih dana, progovara o velikom povratku, bivšeg predsjednika Ive Josipovića u SDP-ove redove, a on sam pa i Bernardić ustvrdili su kako bi u slučaju kandidature za predsjednika dali potporu Milanoviću, ukoliko je on taj koji može poraziti aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Ovakav obrat od strane Partije u najmanju je ruku čudnovat, jer su ranije govoreći o Josipoviću tvrdili da ga ne vide kao svojega predsjedničkog kandidata, međutim, tvrdili su kako može računati na zastupničko mjesto.

Slaganja ovoga tipa, kojima unazad nekoliko tjedana svjedočimo mogla bi biti upravo to, Josipović se neće kandidirati za predsjednika, kako bi za tu trku vrata otvorio Milanoviću, jer ako je imalo trezven tada znade da on osobno nema baš nikakvih šansi u toj bitci koju je već jednom izgubio. I nakon poraza na predsjedničkim izborima, Josipoviću nije bilo dosta politike pa se razišao sa SDP-ovcima i osnovao vlastitu stranku Naprijed Hrvatska-Progresivni savez koja je potpisala koalicijski sporazum s Čačićevim Reformistima. Njegova stranka u koaliciji s reformistima Radimira Čačića osvojila je samo 13.314 glasova.

Drugim riječima, Josipoviću je bolje da uzme što mu se nudi, nego da sam koketira i nastoji opstati na sceni na kojoj ga se odavno smatra bivšim igračem. A bivši premijer? On je izgledno je na korak do odluke o kandidaturi za predsjednika, međutim, kalkulacija je to koju nema namjeru javno obznaniti prije nego li sazna koje su namjere predsjednice Grabar-Kitarović.

Milanović s bliskim suradnicima sve intenzivnije progovara o povratku u politiku, a jedno od najkompleksnijih pitanja koje razmatra jest što napraviti da bi se uspješno suprotstavio aktualnoj predsjednici, ako se odluči upustiti u utrku za još jedan mandat, što je gotovo sigurna opcija. Milanović je, tvrde upućeni stava da se ne treba žuriti s objavom kandidature, već valja čekati idealan trenutak.

Ujedno, uvjeren je da se u politiku može vratiti ponosno, jer je iz nje n taj način i izašao, vrlo etično. Budući da je politiku pa i izbore već kušao, Milanović je svjestan da mu je za pobjedu na izborima neophodna dobro osmišljena kampanja, a to jasno košta. No, po tome pitanju ne brine se previše, jer financijsku injekciju prema nekim izvorima ubrizgati bi mu trebao kako prijatelj Emil Tedeschi, tako i hrvatski kralj nafte Ivan Čermak.

Jedan od onih koji su u ovoj bitci čvrsto i neupitno uz Milanovića, svakako je i nekadašnji ministar obrane Ante Kotromanović koji je i javno progovorio o tome da se bivši premijer treba kandidirati za predsjednika. SDP-ovci bliski Milanoviću za njegov su povratak u političku arenu više no otvoreni, tvrde kako to više nije isti čovjek te da se u periodu u kojem je izbivao s političke scene uistinu dobro isprofilirao. A kao takav, on je drže jedini od potencijalnih kandidata koji bi mogao poraziti Grabar-Kitarović, hoće li do toga doći, pitanje je na koje odgovor znade samo Milanović, ali sve je izglednije kako je to neizbježan scenarij.