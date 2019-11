Milanović se pohvalio: Bez mene ni Škoro ne bi imao posao! Evo koja je poveznica njih dvojice

Autor: Dnevno.hr

Zoran Milanović krenuo je jučer i službeno u predsjedničku kampanju. Nakon skupa u zagrebačkoj Tvornici posjetio je Koprivnicu gdje su ga dočekali s gradonačelnikom Mišelom Jakšićem i predsjednikom koprivničkog SDP-a Tomislavom Golubićem.

Odveli su ga i u Ateliere Koprivnica te na Dane jabuka u Starigradu. Dio večeri Milanović je bio u jednom koprivničkom kafiću na Lenišću gdje je najviše vremena proveo u razgovoru s bivšim koprivničkim gradonačelnikom Zvonimirom Mršićem.

U intervjuu za portal Drava.info priznao je da su njegova bahatost i arogancija “mačji kašalj u odnosu na HDZ-ovce”.

“Ja sam birao riječi, nisam divljao, nisam se išao fizički obračunavati s ljudima. Koliko god to komično izgledalo, no to radi današnji premijer. Nisam pjevao, nisam se spoticao po stepenicama, nisam vrijeđao ljude u Saboru psovkama, što sad radi predsjednik Sabora. Kad to stavite u neku perspektivu, ja sam znao biti grub. Isto tako, kad kažete diplomatska finoća, ja sam bio diplomat 12 godina. To je bio zaokružen ciklus, osobito za nekoga tko nije bio HDZ-ovac. Veći dio tog razdoblja nisam bio ni SDP-ovac. Kod mene nikad nije bilo ni te posebne diplomatske finoće iza koje se u stvari ne skriva ništa osim prazne frazetine i izbjegavanja rješavanja problema. Ja sam sebe uvijek doživljavao kao nešto između toga”, rekao je Milanović.

Pohvalio se i kako zbog njega Koprivnica ima sveučilište.





“Da, Koprivnica ima sveučilište zahvaljujući odluci moje Vlade i meni osobno. To je činjenica iz 2015. godine. Bila je to fuzija Koprivnice i Varaždina. Neki su se nakon toga ovdje zaposlili kao mlađi asistenti u 58. godini života. Sad su predsjednički kandidati. To sam im omogućio, ha, ha, ha. Kad ste me već pitali”, rekao je Milanović pritom misleći na Miroslava Škoru koji je suradnik na kolegiju Uvod u ekonomiju na diplomskom studiju ekonomije na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru Varaždin.

“Već 30 godina gledamo jednu te istu priču. Krade se. U Hrvatskoj ima jako puno lopovluka u javnom sektoru. Imamo masu ljudi čija imovina i bogatstvo nije objašnjeno. To je realnost, kome krivo, kome pravo”, rekao je Milanović.

Pojasnio je i što misli da, kao predsjednik, može učiniti za Hrvatsku.

“Kao premijer s jedne strane možeš učiniti najviše. S druge strane, pritisak i očekivanja su uvijek veliki, katkad i nerealno veliki. Ja sam bio premijer u ekonomski najtežem razdoblju u novijoj hrvatskoj povijesti, osim ratnog razdoblja. Kao predsjednik možeš iz jedne druge perspektive djelovati na to da zemlja bude normalnija, da dijalog bude normalniji, da budeš prisutan, da upozoravaš na probleme, da igraš fer utakmicu u kojoj si stalno aktivan i stalno na lopti… Da ne sramotiš državu, da biraš društvo, da biraš s kim se slikaš, kumiš i družiš, da biraš uzore u međunarodnoj politici…”, kazao je Milanović u intervju za portal Drava.info.