MILANOVIĆ SE NE MISLI NIKOME POKORAVATI! Na pomolu novi, žestok rat: Neće stati dok Banožić ne odstupi

Autor: Iva Međugorac

Novi val prepucavanja između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića ponovno je zakvačio ministra obrane Marija Banožića, a tema je poznata, riječ je dakako o nabavi američkih oklopnjaka Bradleyja. Predsjednikov stav je jasan i on nema namjeru popustiti, poručuju njegovi najbliži suradnici.

”Predsjednik zagovara nabavu vojnih vozila koja nisu skupa, to je nužno za Hrvatsku vojsku, to je mogući izvor prihoda za Đuru Đakovića, i to je u konačnici Milanovićeva obaveza”, komentiraju naši sugovornici iz Ureda predsjednika. Nemaju s tim problema ni u Vladi, no kažu da je po običaju problem u Milanovićevom nastupu i bahatoj retorici na koju Plenković ne misli pristati, i na koju se nema namjeru navući.

”Da se zadržao na napisanom govoru i argumentima zašto bi Hrvatska trebala pristati na američku ponudu to bi imalo smisla, ali on je opet krenuo s uvredama, nije izvrijeđao samo Banožića već i Macrona, to je nedopustivo”, komentira naš sugovornik blizak predsjedniku Vlade dok u Milanovićevom timu naglašavaju i podsjećaju kako se predsjednik ne misli ni pred kime pokoravati.

Milanović je bijesan

”On još nije dobio na uvid ugovore o kupnji Rafala, radi toga je bijesan, i na tome će definitivno inzistirati, a u Vladi su toga svjesni, vrlo dobro znaju o čemu predsjednik priča, a znaju i da će biti brutalan. Ne može se tvrditi da je njegova retorika pogrešna u trenutku kada se zna da je Milanović najpopularniji političar u državi”, smatra se među predsjednikovim suradnicima koji naglašavaju da Milanović govori jezikom naroda.

”Nemamo što uvijati u celofan, Amerikanci zaista nisu budale ni kriminalci koji će nas opelješiti, u situciji smo u kojoj za male novce imamo mogućnost dobiti američko naoružanje, i što se o tome dalje itko ima misliti, i razmišljati”, pitaju se Milanovićevi suradnici te naglašavaju kako predsjednik nije promijenio stav o ministru obrane.

”On nije dorastao poziciji na kojoj se nalazi, Milanović na to upozorava, i upozoravati će sve dok Banožić bude ministar obrane”, zaključuje se u Milanovićevom timu.